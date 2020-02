Gilby Clarke, ancien guitariste de Guns N ‘Roses, revient avec un nouveau single “ Rock N Roll devient de plus en plus fort’ ‘

Ancien GUNS N ‘ROSES guitariste Gilby Clarke a sorti un tout nouveau single, “Rock N Roll devient plus fort”, via Golden Robot Records. Un vrai Stormer d’une piste en pur Gilby la mode, c’est du rock and roll trempé dans les influences qui traversent Gilbyles veines. C’est une chanson qui devrait devenir un véritable hymne et un favori des fans de longue date.

Il y a un an, lorsque son accord avec Robot doré a été annoncé, Clarkepremier album solo en 15 ans, “La vérité évangélique”, devait arriver avant la fin de 2019. Il n’y a eu aucune mise à jour sur une date de sortie possible pour l’effort.

À l’an dernier NAMM montrer à Anaheim, Californie, Clarke a déclaré à propos du long retard dans la réalisation de son nouvel album solo: “Pour moi, je ne peux pas faire un album à moins que je me sente bien avec les chansons. Je veux faire un album que je veux écouter. Donc, ces chansons que je suis vraiment excité. Ce sont de nouvelles chansons. C’est vraiment du rock classique. Il n’y a vraiment rien de nouveau là-dessus – c’est juste une nouvelle version de ce que j’aime faire, qui est des guitares bruyantes, mec. Donc, j’y suis allé. les gars utilisés comme Kenny Aronoff sur des tambours, Steve Perkins – de très bons joueurs. J’ai joué toutes les guitares et j’ai chanté dessus. Mais je pense que c’est bon – je pense que c’est vraiment une bonne nouvelle approche du rock classique. “

Gilby a passé les dernières années à travailler sur le disque, qui contiendrait des membres de Clarkele groupe solo, EJ Curse (basse / chant) et Troy Patrick Farrell (batterie / chant).

Clarke remplacé guitariste fondateur Izzy Stradlin dans le PISTOLETS composition en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée et est resté avec le groupe pendant trois ans. Après être sorti GUNS N ‘ROSES, Clarke a continué comme producteur et artiste solo, tout en jouant dans SLASH’S SNAKEPIT, ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et autres actes.

Clarke a sorti ses débuts en solo, “Pawnshop Guitars”, en 1994.

Crédit photo: Neil Zlozower

