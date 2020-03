Girlpool partage une vidéo pour la nouvelle chanson «Comme si je la gagnais»: regarder

Avery Tucker et Harmony Tividad sont de retour avec une nouvelle chanson Girlpool. Il s’appelle «Like I’s Winning It» et il arrive avec un nouveau clip vidéo réalisé par Amalía Irons. Regardez-le ci-dessous. La nouvelle chanson suit l’album 2019 du groupe What Chaos Is Imaginary.

“” Comme si je le gagnais “, c’est à propos du pouvoir et de la luxure”, a déclaré Avery Tucker dans un communiqué. “Comment le poids de l’attention de quelqu’un peut-il être si lourd à cause de sa rareté? C’est une chanson qui parle de jouer avec cette ligne – la ligne entre l’électricité qui reçoit l’attention et ce qui est inaccessible. J’ai envoyé cette chanson à notre amie Amalía Irons quelques jours après avoir fait une démo à la maison. Je savais qu’elle créerait une vidéo pour cette chanson qui était chargée, psychédélique et romantique. »

