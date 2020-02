«Give Up», l’album The Postal Service qui surpasse presque les ventes de Nirvana

Il semble incroyable que 17 ans se soient écoulés depuis Le service postal, le projet de Ben gibbard (Death Cab For Cutie) et le producteur Jimmy Tamborello, sortira son seul album, Abandonner

Bien qu’ils avaient de grandes attentes avec ce groupe après avoir écouté le premier single – et celui qui est le plus localisé jusqu’à présent – “Tels grands sommets”, Le service postal n’a tout simplement pas continué. Il ne nous a laissé qu’un album dont on se souvient bien et qui était même sur le point de dépasser Nirvana En ce qui concerne les bénéfices et les ventes.

De quoi parle-t-on?

Disons qu’après son lancement le 19 février 2003, Abandonner géré le million d’exemplaires via le label Sub pop, qui a également parrainé Nirvana et son premier album, Javel. Ce matériel a été lancé en janvier 1989 et après sa publication, il a vendu 1,7 million d’exemplaires aux États-Unis seulement et cinq millions dans le monde. À ce jour, Bleach est l’album Sub Pop avec le plus de ventes. Cependant, ils ont dû passer 14 ans pour qu’un nouveau projet musical arrive et dépasse presque ces chiffres.

Même si Abandonner il est resté en deuxième position avec la figure de 1 million 067 mille exemplaires, Ben et Jimmy ont obtenu un disque de platine. Cependant, avec tout et cela, Qu’est-ce qui ne les a pas fait suivre une carrière aussi prolifique?

Un son d’indiétronique ou plutôt d’électro-pop qui m’a plu

S’il y a quelque chose que vous avez réalisé Le service postal, c’était pour donner un son différent à ce que Ben et Jimmy ont apporté dans leurs projets respectifs – Ben dans Death Cab et Jimmy dans Dntl et Figurine. Pour ce duo, des synthétiseurs, des boîtes à rythme et même le gameboy ont été utilisés pour créer certains sons tandis qu’en arrière-plan, la voix de Ben et Jenny Lewis interprète des chansons d’amour, de cœur brisé, de dépression et de nombreux aspects sentimentaux et plus de situations. C’était un courant qui allait selon le 2000 mais en même temps c’était rafraîchissant, parce que les battements vous faisaient danser ou moins Sentez-vous moins seul. C’était une proposition qu’il aimait.

À cette époque, en particulier en 2002, il n’y avait pas de Facebook. Il n’y avait pas non plus de moyen simple de communiquer et de travailler. Malgré cela, le groupe a mis six mois pour terminer son album séparément, sans se voir. De plus, pour donner une touche féminine, ils ont décidé de recruter Jenny Lewis, qui malgré l’absence de collaboration créative, lors des tournées a réussi à devenir membre du groupe.

La faute

En avril 2013, Sub Pop a publié une vidéo où toutes les questions que les fans ont toujours voulu savoir sur The Postal Service ont été posées. Là, le duo a expliqué que le duo était le résultat d’une coïncidence, puisque Jimmy avait créé un disque indiétronique ou plutôt électro-pop pour lequel il avait besoin de voix. De cela, son ancien colocataire à l’université, Tony KewelIl a recommandé Ben, qui allait juste lui rendre visite cette semaine-là.

Depuis lors, ils ont tous deux découvert qu’ils étaient capables de travailler ensemble. Cependant, il y avait un petit gros facteur: Jimmy n’était pas très bon pour socialiser et vraiment ni lui ni Ben ne considéraient cela comme un projet à long terme.

Cependant, les deux ont vu que le succès de Give Up était en hausse, mais avec tout cela, ils ont refusé de donner suite: «Comment faites-vous un deuxième album album qui n’a jamais été conçu pour avoir un successeur? Il n’y avait pas de plan pour cela depuis le début », dit Ben.

“Le premier album est venu d’une manière si naturelle que pour qu’il y en ait un autre, la même situation devrait se produire et je pense que c’est impossible”, Ajouta Jimmy.

Les retrouvailles

À l’occasion du dixième anniversaire de l’album en 2013, Jimmy et Ben ont parlé de la réédition de Give Up et pas seulement ça, mais aussi Faites un tour avec Jenny Lewis. C’est pourquoi le duo a offert des concerts à la fois dans le cadre de la programmation Coachella 2013 et dans certains décors privés dans d’autres régions des États-Unis. Mais avec tout ça et un nouvel album ou le plan pour continuer non, ça n’existait pas.

“Ça va être une tournée d’adieu”Jimmy a dit à El País en mai 2013 et apparemment lui et Ben se sont tous les deux conformés. Depuis, The Postal Service n’est plus qu’un souvenir, un enregistrement enregistré en mémoire et une expérience qui, à la surprise générale, s’est très bien passée.