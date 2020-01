GLAAD Media Awards pour honorer Taylor Swift en tant que champion LGBTQ

Taylor Swift devrait être honoré en tant que champion LGBTQ lors des GLAAD Media Awards de cette année. La star de Lover recevra le Vanguard Award lors de la cérémonie qui aura lieu au Beverly Hilton de Los Angeles le 16 avril. Swift a reçu le feu vert en reconnaissance de l’utilisation de son immense plateforme pour promouvoir l’acceptation LGBTQ et créer une «musique qui unit».

La présidente et chef de la direction de GLAAD, Sarah Kate Ellis, a déclaré: «De la résistance audacieuse contre les élus anti-LGBTQ à la mise en évidence de l’urgence de protéger les personnes LGBTQ contre la discrimination par le biais de la loi sur l’égalité, Taylor Swift utilise fièrement sa capacité unique à influencer la culture pop [and] promouvoir l’acceptation LGBTQ.

«À une époque de division politique et culturelle, Taylor crée une musique qui unit et appelle son énorme fan à prendre la parole et à appeler au changement.»

Les gagnants précédents du gong sont Beyoncé et Jay-Z, Britney Spears et Jennifer Lopez.

En avril dernier, Swift a fait un don à l’organisation Tennessee Equality Project, qui vise à dénoncer les projets de loi anti-LGBTQ nommés «Slate of Hate». Au cours de l’été, elle a également rédigé une lettre adressée au sénateur du Tennessee, Lamar Alexander, l’invitant à soutenir la loi sur l’égalité.

L’année dernière, Swift a sorti le single «You Need to Calm Down», qui abordait les droits des LGBTQ, avec un vidéoclip mettant en vedette des célébrités queer et trans comme Laverne Cox, Billy Porter, Rupaul, Ellen Degeneres, le casting de Queer Eye, Hayley Kiyoko et Adam Rippon. (La chanson comprend également les paroles, “Pourquoi être fou quand on peut être GLAAD?”)

Cette année, l’autre lauréate du GLAAD est Janet Mock, connue pour ses mémoires les plus vendues ainsi que pour son travail sur la série FX de Ryan Murphy, lauréate des Emmy Awards. Mock est la première femme trans de couleur à écrire et réaliser un épisode de télévision. (Pose a reçu le prix de la série dramatique exceptionnelle lors de la cérémonie de l’an dernier.) Elle a récemment signé un contrat de trois ans avec Netflix.

Écoutez le meilleur de Taylor Swift sur Apple Music et Spotify.