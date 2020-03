Glastonbury 2020 annulée en raison de préoccupations liées au coronavirus

Glastonbury 2020 a été officiellement annulée alors que le Royaume-Uni continue de lutter contre le coronavirus. La nouvelle survient après le dévoilement de la première vague d’actes la semaine dernière, dirigée par des têtes d’affiche Kendrick Lamar, Taylor Swift et Paul Mccartney, Parmi les autres numéros de la programmation, mentionnons Noel Gallagher, Lana Del Rey, Herbie Hancock, les Pet Shop Boys et Haim.

À ce moment-là, le festival s’est engagé à continuer dans l’espoir que la crise des virus s’améliore. Dans leur précédente déclaration, les organisateurs du festival ont également déclaré que l’effort gigantesque dans la mise en place de l’événement s’avérerait impossible dans le climat actuel.

«Nous espérons vivement que la situation au Royaume-Uni se sera considérablement améliorée à la fin du mois de juin. Mais même si c’est le cas, nous ne sommes plus en mesure de passer les trois prochains mois avec des milliers d’équipiers ici à la ferme, nous aidant avec l’énorme travail de construction de l’infrastructure et des attractions nécessaires pour accueillir plus de 200 000 personnes dans une ville temporaire de ces domaines », indique le communiqué.

Aujourd’hui, cependant, les organisateurs ont déclaré que l’annulation était la seule “option viable”, mais ont confirmé que les détenteurs de billets auront la possibilité de garantir leur place pour l’événement de l’année prochaine.

Une déclaration de Michael et Emily Eavis a déclaré: «Nous sommes désolés d’annoncer cela, mais nous allons devoir annuler Glastonbury 2020. Les billets pour cette année seront reportés à l’année prochaine. Déclaration complète ci-dessous et sur notre site Web. Michael et Emily. “

«Nous aimerions adresser nos sincères excuses aux 135 000 personnes qui ont déjà payé un acompte pour un billet pour Glastonbury 2020. Le solde de ces billets était dû début avril et nous voulions prendre une décision ferme d’ici là », ont-ils expliqué.

«Nous comprenons qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir un billet pour Glastonbury, c’est pourquoi nous aimerions offrir à toutes ces personnes la possibilité de renouveler leur dépôt de 50 £ jusqu’à l’année prochaine, et garantir la possibilité d’acheter un billet pour Glastonbury 2021. Ceux qui préféreraient un remboursement de ces 50 £ pourront contacter See Tickets dans les prochains jours afin de garantir cela. Cette option restera disponible jusqu’en septembre de cette année. Pour ceux qui sont heureux de renouveler leur dépôt, cela se fera automatiquement. De plus amples informations – y compris des détails sur le roulement des forfaits d’autocars, les réservations d’hébergement officielles et les billets locaux du dimanche – seront ajoutées à notre site Web dans les prochains jours.

La déclaration a ajouté: «L’annulation du Festival de cette année sera sans aucun doute un coup terrible pour notre incroyable équipe et nos bénévoles qui travaillent si dur pour que cet événement se produise. Il y aura également inévitablement de graves conséquences financières à la suite de cette annulation – non seulement pour nous, mais aussi pour les partenaires caritatifs du Festival, les fournisseurs, les commerçants, les propriétaires fonciers locaux et notre communauté.

«Nous étions tellement impatients de vous accueillir tous pour notre 50e anniversaire avec une programmation remplie d’artistes et d’interprètes fantastiques que nous étions incroyablement fiers d’avoir réservés. Encore une fois, nous sommes vraiment désolés que cette décision ait été prise. Ce n’était pas par choix. Mais nous avons hâte de vous accueillir de nouveau dans ces domaines l’année prochaine et d’ici là, nous vous transmettons notre amour et notre soutien. »

