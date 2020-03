Glastonbury 2020 annulée | Pitchfork

Glastonbury a annulé son édition 2020. Il devait accueillir 200 000 festivaliers en juin, au plus fort de l’épidémie de coronavirus prévue au Royaume-Uni. La semaine dernière seulement, Kendrick Lamar a été nommé troisième tête d’affiche, rejoignant Paul McCartney et Taylor Swift; le festival n’a pas annoncé son intention de réserver les mêmes têtes d’affiche pour 2021.

“De toute évidence, ce n’était pas une ligne de conduite que nous espérions prendre pour notre événement du 50e anniversaire”, ont écrit Michael et Emily Eavis dans un communiqué, “mais à la suite des nouvelles mesures gouvernementales annoncées cette semaine – et en ces temps d’incertitude sans précédent – c’est maintenant notre seule option viable. ” Ceux qui ont obtenu des billets pour 2020 ont la possibilité de les reporter pour l’événement potentiel de l’année prochaine. D’autres seront remboursés, selon le communiqué. Lisez-le ci-dessous.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB

