Glastonbury 2020 officiellement annulé en raison de la pandémie de coronavirus

Dans une annonce sans surprise mais néanmoins décevante, les organisateurs de Glastonbury ont révélé aujourd’hui que leur festival annuel de musique avait été annulé.

Glastonbury 2020 devait commencer le 24 juin, mais dans un communiqué, les organisateurs Michael Eavis et Emily Eavis ont déclaré que le calendrier était impraticable en raison de «nouvelles mesures gouvernementales» et de «l’incertitude sans précédent d’aujourd’hui». L’édition de cette année aurait marqué la 50e apparition de Glastonbury.

De plus, l’équipe père-fille a exprimé son espoir “que la situation au Royaume-Uni” s’améliorera d’ici la fin juin, avant d’indiquer qu’elle n’est actuellement pas en mesure d’employer les milliers de travailleurs nécessaires pour construire “des infrastructures et des attractions” pour 200 000 ou plus d’invités. Les pressions sur le personnel et les bénévoles, ainsi que la possibilité que l’événement soit forcé d’annuler, ont incité à leur décision.

Environ 135 000 fans de Glastonbury ont déjà soumis leurs dépôts de 50 £ (58,80 $), et ces fonds seront automatiquement transférés au festival de l’année prochaine. De plus, les demandes de remboursement peuvent être envoyées à See Tickets jusqu’en septembre.

La déclaration de Glastonbury a également reconnu qu’il y aura “de graves implications financières à la suite de cette annulation”, à la fois pour le festival lui-même et pour les nombreuses entreprises et organisations qui dépendent financièrement de l’événement. Enfin, le message a pris un ton optimiste: «Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau dans ces domaines l’année prochaine, et d’ici là, nous vous transmettons notre amour et notre soutien.»

Taylor Swift, Paul McCartney, Lana Del Rey, Kendrick Lamar et plusieurs autres artistes devaient se produire à Glastonbury 2020.

Glastonbury a rejoint une longue liste de concerts, festivals de musique et fonctions de l’industrie qui ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Live Nation et AEG Presents ont mis tous leurs concerts à venir sur glace, tandis que BTS, Elton John et bien d’autres ont révisé leurs horaires de tournées. De même, la Semaine de la musique canadienne et les iHeart Radio Music Awards ont été reportés et reportés indéfiniment, respectivement.

À ce jour, les autorités ont confirmé environ 208 000 cas de coronavirus dans le monde, dont environ 2 600 diagnostics au Royaume-Uni.