Glenn Danzig dit que ses concerts «Sings Elvis» seront reprogrammés pour juin / juillet

Selon Glenn Danzig, ses concerts en direct annoncés en Californie “seront reportés à la fin juin ou juillet”.

GlennLes concerts de San Francisco (17 avril au Bimbo’s 365 Club) et Los Angeles (22 avril à l’historique Roosevelt Hotel Grand Ballroom) étaient destinés à promouvoir sa collection tant attendue de Elvis Presley couvertures, intitulées de manière appropriée “Dantzig chante Elvis”, qui doit arriver le 17 avril.

Plus tôt aujourd’hui, DantzigLes médias sociaux de la société ont été mis à jour avec le message suivant: “Selon le gouverneur de Californie, il ne peut y avoir de rassemblement public jusqu’à nouvel ordre. Les deux «Dantzig chante Elvis» performances pour L.A. & S.F. sera reporté pour fin juin ou juillet. Veuillez conserver vos billets si vous souhaitez toujours assister à ces 2 représentations à guichets fermés. “

Il y a peu d’indications sur le moment où nous pourrions contrôler le coronavirus dans la mesure où les rassemblements publics et les affaires normales peuvent reprendre. Même certaines des estimations les plus prudentes disent que certaines zones pourraient être verrouillées jusqu’à la fin de l’été et peut-être jusqu’à l’automne.

“Dantzig chante Elvis” liste des pistes:

01. Est-ce si étrange



02. Une nuit



03. Garçon bleu solitaire



04. First In Line



05. Bébé joue à la maison



06. Aime-moi



07. Poche pleine d’arcs-en-ciel



08. Fièvre



09. Quand il pleut, ça coule vraiment



dix. Toujours dans mon esprit



11. Aimer les bras



12. Comme un bébé



13. Fille de mon meilleur ami



14. Jeune et jolie

En 2018, Dantzig a parlé à Full Metal Jackieémission de radio diffusée au niveau national sur pourquoi il lui a fallu si longtemps pour terminer “Dantzig chante Elvis”. “Chaque fois que j’aurais un temps d’arrêt, ou si je travaillais sur des trames sonores, j’enregistrais juste une autre Elvis piste ou deux “, at-il dit.” Donc, ce qui a commencé comme un EP, j’ai maintenant plus que suffisant pour un album complet; J’ai des chansons supplémentaires qui ne figureront même pas sur le disque. Donc je vais vraiment devoir m’asseoir et choisir les chansons que je veux vraiment sur l’album. Mais ça s’est vraiment bien passé; J’ai hâte que tout le monde l’entende. Beaucoup de gens me le demandent tout le temps quand je suis sur la route. Ce sera donc bien de le sortir. “

Dantzig précédemment couvert Presleyc’est “Difficulté” sur son groupe éponyme “Thrall-Demonsweatlive” EP en 1993. Il a également enregistré une version de “Laisse toi aller” pour 2015 “Squelettes”.

“Elvis est en fait un peu comme je suis entré dans la musique, ” Glenn Raconté Pierre roulante en 2015 interview. “Quand j’étais enfant, je fermais l’école en faisant semblant d’être malade et je mentais à la maison en regardant de vieux films, et «Jailhouse Rock» est venu avec Elvis. Je me disais: «Je veux faire ça. C’est bien.’ Et c’est comme ça que je me suis tourné vers la musique. “

En ce qui concerne la façon dont il est venu couvrir “Laisse toi aller”, Dantzig a déclaré: “C’est une chanson que beaucoup de gens connaissent peut-être, mais il l’aimait tellement qu’il l’a mise sur le ”68 Comeback Special’. C’est juste une chanson sympa que j’ai toujours aimé. Je savais que je pouvais faire quelque chose de vraiment cool avec ça. Je ne voulais pas faire l’évidence Elvis chanson, tu sais? Vous n’avez pas besoin de mettre en évidence un Elvis chanson, tout le monde les a entendus, c’est probablement une chanson moins connue de ses milliers de chansons que tout le monde connaît. J’aime sa livraison, sa voix. Il n’est pas seulement là, il se déplace. J’aime ça. Je n’aime pas les chanteurs qui restent là. C’est ennuyeux pour moi. J’aime les chanteurs qui s’y mettent vraiment et qui vous montrent qu’ils s’y lancent. Je pense qu’il a tout cela. “

DANZIG a été formé en 1987 après Glennl’implication de l’horreur-punks la MISFITS et hard rockers gothiques SAMHAIN.

DANZIGdernier album de, “Couronne de Laden noir”, est sorti en mai 2017 via Dossiers diaboliques/Nuclear Blast Entertainment.



