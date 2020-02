Glenn Danzig révèle la date de sortie de l’album d’Elvis Presley Covers

Glenn Danzig a officiellement annoncé un nouveau record de reprises d’Elvis Presley. Le LP, intitulé Danzig Sings Elvis, présentera des coupes classiques d’Elvis telles que «Is It So Strange», «Loving Arms» et «One Night». Découvrez l’album coer ci-dessous.

Le record est venu au coup par coup, comme Danzig l’a révélé à l’animateur de radio Full Metal Jackie l’année dernière. “Chaque fois que j’ai un temps d’arrêt, ou si je travaillais sur des trames sonores, je n’enregistrais qu’une ou deux autres pistes d’Elvis”, a déclaré le chanteur des Misfits. “Donc, ce qui a commencé comme un EP, j’en ai maintenant plus qu’assez pour un album complet.”

Le dernier LP studio de Dantzig était Black Laden Crown 2017. Son film Verotika sort sur Blu-ray le mois prochain.

