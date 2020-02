Glenn Hughes rend hommage à Ronnie James Dio, son «ami de longue date dans l’industrie musicale»

Chanteur / bassiste légendaire Glenn Hughes a été interviewé par “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” sur le tapis rouge du Ronnie James Dio 10e Gala des prix commémoratifs, qui s’est tenue jeudi 20 février dernier à l’Avalon de Los Angeles.

“Rien à voir avec Ronnie, pour honorer l’héritage de mon ami le plus ancien dans l’industrie de la musique, ” Glenn dit de sa présence à l’événement (voir vidéo ci-dessous). “Je suis heureux d’être ici en ville ce soir pour rendre service à un cher, cher ami, qui se trouvait être un chanteur incroyable, qui se trouvait être un grand être humain.”

On lui a demandé ce qui est important pour lui Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, Hughes a déclaré: “Pour moi, il est important d’éduquer les gens à se présenter tôt pour les contrôles, à entrer et à faire les choses appropriées, à passer des contrôles et à se faire contrôler. Parce que nous devons le faire. Tant de gens , malheureusement, ne faites pas cela. Ma principale préoccupation, ma priorité est d’éduquer les gens à entrer. N’ayez pas peur. Nous voulons vivre et nous voulons honorer l’héritage de notre propre vie. Ronnie voudrait cela, en passant – croyez-moi. “

Ronnieveuve et gestionnaire de longue date Wendy Dio commencé le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer après Ronnie‘s la mort en tant qu’organisation caritative 501 (c) (3) financée par le secteur privé et dédiée à la prévention du cancer, à la recherche et à l’éducation.

le Fonds Dio Cancer a recueilli plus de 2,5 millions de dollars à ce jour grâce à ses divers événements annuels et le soutien direct de la vaste communauté de Dio fans du monde entier. C’est leur mission d’aider à éradiquer cette maladie par l’éducation et via Wendymantra: la détection précoce sauve des vies.

Ronnie James Dio a perdu la vie à cause d’un cancer de l’estomac, également appelé cancer gastrique, en mai 2010. Souvent, la maladie ne provoque des symptômes qu’à ses stades ultérieurs. Habituellement, au moment du diagnostic du cancer de l’estomac, le pronostic est mauvais.

le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer a donné une grande partie de son argent au T.J. Fondation Martell, qui se concentre sur la leucémie, le cancer et le sida. Le fonds a également soutenu le Nashville Vanderbilt-Ingram Research Center for Cancer pour les cancers masculins, tels que le cancer de l’estomac, du côlon et de la prostate, et le M.D. Anderson Cancer Center à Houston, où Dio a été traitée. Ses efforts de collecte de fonds ont inclus des dîners de gala et un album hommage contenant des chansons écrites par Ronnie James Dio qui ont été enregistrés et donnés par les principaux artistes d’enregistrement rock et métal appelés “C’est ta vie”. le “C’est ta vie” album a abouti à un 2015 Grammy gagner pour “Best Metal Performance” pour TENACIOUS D (acteur / musiciens Jack Black et Kyle Gass) et leur interprétation de Ronnie James Dio’s “Le dernier en ligne” de l’album hommage.



