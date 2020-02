GMR et RMLC déposent une ordonnance de protection conjointe avant une bataille juridique désordonnée

Avant leur confrontation juridique à venir, Global Music Rights (GMR) et le Radio Music License Committee (RMLC) ont conjointement déposé une ordonnance de protection qui gardera les détails potentiellement sensibles hors de la vue du public.

Selon le dossier, les batailles en salle d’audience nécessiteront probablement la «production d’informations confidentielles, exclusives ou privées», et il est dans l’intérêt des deux parties d’empêcher que ces connaissances soient largement diffusées (et, à leur tour, largement diffusées) . Bien que certains faits divulgués ne soient pas protégés, ceux liés à «l’octroi de licences d’oeuvres protégées par le droit d’auteur», y compris les statistiques de prix, les accords en cours, etc., seront couverts par l’ordonnance.

L’ordonnance de protection s’étendra sur la durée des procès et sur une période postérieure aux faits, «jusqu’à ce qu’une partie désignatrice en décide autrement». De façon légale et prévisible, «partie désignante» est le titre qui fait référence au GMR et au RMLC lorsqu’ils «désignent» un document ou une information comme confidentiel.

Les exigences relatives à la désignation de documents confidentiels, les exceptions pour défaut de désignation accidentelle de documents sensibles comme confidentiels (ils seront toujours protégés si une correction est apportée), et bien d’autres, sont expliquées dans le dossier. Ce peu est laissé au hasard, du point de vue de la confidentialité, indique l’importance et la valeur des informations protégées pour GMR et le RMLC.

De manière significative, le dossier demande également que l’ordonnance de protection soit appliquée aux deux affaires judiciaires en cours GMR-RMLC, que le juge de district américain Terry J. Hatter Jr. a autorisé à poursuivre. Cependant, le juge Hatter Jr. a indiqué que RMLC, en tant qu’organisation à but non lucratif, ne peut pas demander de dommages-intérêts à GMR; l’affaire se poursuivra en tant qu’examen des allégations antitrust.

GMR, une organisation de droits d’exécution supérieure, représente une multitude d’artistes de premier plan. RMLC, une organisation à but non lucratif de Nashville, défend les intérêts d’une multitude de stations de radio à travers les États-Unis.

Les affaires judiciaires sont équipées de tous les ingrédients du drame. Et malgré l’ordonnance de protection conjointe, il y aura beaucoup à dire – et à spéculer – dans les mois à venir.