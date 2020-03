Godsmack utilise le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur de nouvelles musiques

GODSMACK le batteur Shannon Larkin a confirmé que le groupe travaille sur du matériel pour le suivi de 2018 “Quand les légendes se lèvent” album. Dans un message vidéo partagé via le Twitter compte de SiriusXM, Larkin a déclaré: “Nous passons notre temps à essayer d’écrire de la nouvelle musique pour vous tous, car nous ne pouvons pas tourner pour le moment. Nous espérons donc que tout le monde restera en sécurité pendant cette pandémie. Toutes nos tournées et spectacles sont annulés pour le moment. Mais ça ira mieux. Essayez donc d’être productif avec votre temps et essayez de ne pas rentrer seul à la maison trop fou. Lavez-vous les mains. Ne léchez aucun bouton de porte et restons positifs à travers cette chose. Nous allons passer au travers. “

L’année dernière, GODSMACK a décroché trois singles n ° 1 de “Quand les légendes se lèvent”. Dernier morceau du groupe, “Sous vos cicatrices”, en tête du palmarès radio en juillet, rejoignant les précédents palmarès “Blindé” et le titre coupé. “Blindé” était également la chanson la plus jouée à la radio rock en 2018.

“Quand les légendes se lèvent” est sorti en avril 2018. Le disque fait suite à celui de 2014 “1000hp” et était GODSMACKla première version de BMG après sa séparation avec sa maison de longue date, République/Universel.

GODSMACK a passé plus d’un an et demi sur la route, à la fois en Amérique du Nord et dans toute l’Europe, pour soutenir “Quand les légendes se lèvent”.

Larkin et Rombola ont également un projet parallèle, LE RENOUVEAU APOCALYPSE BLUES, qui a sorti sa première chanson, intitulée “Je ne peux pas gagner pour perdre”, Juillet dernier.

LE RENOUVEAU APOCALYPSE BLUES a été formé sur les cendres de LA REVUE APOCALYPSE BLUES, qui a sorti son deuxième album, “La forme du blues à venir”, en juillet 2018 via Provogue/Groupe d’étiquettes de mascotte.



