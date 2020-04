Google réorganise les Pixel Buds pour affronter les AirPod d’Apple

Les Pixel Buds de 2e génération de Google sont plus en phase avec son principal concurrent, les AirPod d’Apple.

Les Pixel Buds originaux (sur la photo) comportaient un fil inconvenant reliant les deux écouteurs. À une époque où les écouteurs véritablement sans fil sont la nouvelle norme, ils se sentaient positivement anciens. La deuxième tentative de Google d’écouteurs sans fil ressemble plus à un concurrent.

Les écouteurs de 2e génération sont vraiment sans fil, ont une qualité sonore améliorée et offrent des commandes vocales mains libres de Google Assistant. La conception prend une page du livre AirPods avec un pod de chargement qui abrite les écouteurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Google vise à recréer la facilité de couplage que les utilisateurs d’iPhone obtiennent avec les AirPods – les Pixel Buds se couplent facilement aux appareils Android 10.

Mais les têtes présentent un arc stabilisateur en silicone souple qui, selon certains critiques, provoque des douleurs. Le nouveau boîtier prend en charge le chargement sans fil et a suffisamment de jus pour 24 heures d’autonomie. Malheureusement, la durée de vie de la batterie sur les têtes est assez courte.

Ils sont évalués pour environ 5 heures d’écoute continue, ce qui est épouvantable dans l’espace écoutable. Les Galaxy Buds + de Samsung gèrent 11 heures d’écoute continue.

Les Pixel Buds n’ont pas d’annulation de bruit active, ce qui peut être un facteur de rupture.

Google dit que les Pixel Buds disposent de pilotes 12 mm personnalisés. Les premiers critiques disent que les nouveaux écouteurs sonnent bien, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils vous époustouflent. Les basses sont particulièrement faibles en raison de l’évent qui empêche les écouteurs d’obtenir une étanchéité complète. C’est également la raison pour laquelle les écouteurs ne comportent pas d’ANC. Google ne propose également aucune personnalisation EQ dans l’application.

“Nous avons opté pour la simplicité de l’expérience utilisateur et des options de l’appareil”, a répondu un porte-parole de Google. Google indique en outre que les Pixel Buds sont réglés pour offrir des performances sonores optimales et plus équilibrées. L’objectif est de créer une expérience d’écoute exceptionnelle dans le «plus large éventail de genres musicaux».