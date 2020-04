Gorillaz crée l’hypnotique “Bélier” aux côtés de Peter Hook et de Georgia!

Sans aucun doute, la musique est l’une des évasions parfaites pour toutes les nouvelles que nous lisons tous les jours. Certains groupes et artistes ont décidé de lancer l’une ou l’autre chanson pour égayer la journée de leurs fans – et la grande majorité réussit – mais sans aucun doute ceux qui nous ont fait sourire aux oreilles étaient notre groupe virtuel bien-aimé, Gorillaz, car avec la situation que nous traversons, nous pensons qu’ils avaient déjà oublié de sortir de la nouvelle musique, mais heureusement ce n’était pas le cas.

Dans le cadre du troisième épisode de leur Song Machine, 2-D, Noodle, Murdoc et Russell ont décidé de sortir un nouveau morceau intitulé “Aries”, qui a la participation spéciale de deux collaborateurs qui nous laisse sans aucun doute un œil carré. C’est le le bassiste légendaire de Joy Division et New Order, Peter Hooket Sensation pop britannique du moment, Géorgie. Contrairement à “Momentary Bliss” et “Desolé”, des chansons qui se sont déplacées de différents genres tels que le rap ou les sons africains mélangés à d’autres éléments, Ici, Gorillaz est revenu à ce son électronique doux et fascinant que nous aimons tant.

Dans “Aries”, nous pouvons ressentir une ambiance très similaire à celle présentée sur leur dernier album studio, The Now Now, où les synthétiseurs sont les principaux protagonistesCependant, nous devons mentionner que dès le début, nous pouvons identifier la contribution de Peter Hook, avec cette basse pleine de chœur qui le caractérise tellement, tout en La Géorgie est très discrète en mettant tout le rythme dans la batterie tandis que la voix de Damon Albarn résonne dans toute sa splendeur. Une chanson idéale pour vous laisser emporter par les sons qui s’y trouvent.

Comme si cela ne suffisait pas non plus Ils ont accompagné la première de cette chanson avec un clip vidéo très intéressant réalisé par le propre co-créateur du groupe, Jamie Hewlett.. On y voit les membres faire une promenade surréaliste dans les rues de ce qui semble être Londres à moto, dans une voiturette de golf et même une version moderne de la Jeep qui est probablement apparue dans la vidéo “19-200”.

Bien que, comme c’est une coutume, autour d’eux beaucoup de choses se passent et où apparemment Murdoc veut se venger en 2-D de ce qui s’est passé dans le visuel de “Desolé”, donc nous ne savons plus ce qui se passera entre ces deux. Allez il y a même un camée du combattant Thousand Masks dans la vidéo (nous vous mettons au défi de le trouver) mais sans aucun doute l’une des choses les plus importantes est le message que 2-D donne à la fin de la vidéo, car il dit aux fans qu’il s’attend à ce qu’ils se portent bien et restent à la maison jusqu’à la fin de la quarantaine.

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et Écoutez «Bélier», la nouvelle collaboration de Gorillaz avec le légendaire Peter Hook et la très talentueuse Géorgie: