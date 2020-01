Gorillaz lance “Song Machine Theme Tune”, un fragment de 24 secondes

Gorillaz est revenu à la musique d’une manière typiquement hors du rythme: le groupe virtuel réalisé par Damon Albarn a partagé une nouvelle chanson de 24 secondes intitulée “Song Machine Theme Tune”. Le fragment est livré avec un aperçu de quelque chose appelé Gorillaz présente Song Machine.

La dernière chose que Gorillaz a réunie était Humanz de 2017 et The Now Now de 2018. Ces deux albums et leurs processus de production sont présentés dans son dernier documentaire Gorillaz: Reject False Icons (lire notre critique ici), qui a ouvert ses portes en décembre 2019.

Préavis! @gorillaz fait équipe avec @slowthai et @Slaves pour leur tout nouveau morceau – et ce sera le record le plus chaud de @ AnnieMac jeudi!

Écoutez @ bbcr1 à partir de 19h. pic.twitter.com/HT5bi4KXw0

– theversion.co.uk (@TheVersion) 24 janvier 2020

Gorillaz présente Song Machine est un mystère … Beaucoup rêvent déjà d’un nouvel album, certains préfèrent se réserver des attentes pour ne pas jouer avec leurs sentiments. Mais ce que nous savons, c’est que Annie Mac sortira un nouveau single de Gorillaz avec slowthai et Slaves sur BBC Radio 1 le 30 janvier. Dans l’un d’eux, nous parlons de Gorillaz présente Song Machine. Quoi qu’il en soit, nous devons nous préparer car quelque chose de grand arrive. En fin de compte, nous ne parlons ni plus ni moins de Gorillaz.