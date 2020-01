Gorillaz nous apportera de nouvelles chansons avec la mini série ‘Song Machine’!

C’était déjà bizarre que Damon Albarn et Jamie Hewlett aient donné une énorme coupure à un projet aussi grand et cher que Gorillaz. Juste en 2018, ils ont sorti leur dernier album studio, The Now Now et nous pensions que c’était la dernière chose que nous entendions du groupe virtuel mais heureusement pour tout cela ne sera pas le cas. Pas plus tard qu’hier, ils ont annoncé un mystérieux teaser appelé Song Machine et maintenant nous avons plus de détails sur ce que nous avons préparé pour cette année.

Il s’avère que ce Il s’agit d’une mini-série dans laquelle nous verrons 2-D, Murdoc, Noodle et Russel jouer dans les studios Kong avec beaucoup d’invités spéciaux, comme ils le font presque toujours. Le premier épisode s’intitule “Momentary Bliss” et sera disponible demain 30 janvier avec la participation du rappeur Slowthai et du groupe post-hardocre Slaves composer une nouvelle chanson avec le groupe d’animation.

Le chef autoproclamé de Gorillaz, Murdoc Niccals Il a partagé avec NME un communiqué de presse expliquant – à sa manière – ce projet: «Bonjour à tous ceux qui lisent ces mots. Je serai bref car une fois que vous dites des choses, vous ne pouvez pas les défaire et elles existent pour toujours dans l’univers, comme Tupperware.

Russell Hobs a poursuivi en disant que c’était une nouvelle façon d’ouvrir les portes de son monde aux fans: «Song Machine est une nouvelle façon de faire ce que nous faisons. Gorillaz casse le moule car le moule est devenu vieux. Le monde se déplace plus vite qu’une particule suralimentée, nous devons donc être prêts à tomber. Nous ne savons même pas qui sera le prochain à participer à l’étude. »

Ensuite, vous pouvez consulter la bande-annonce du premier chapitre de la série, “Momentary Bliss”:

Déjà pour finir, le batteur a mentionné que derrière une chanson ou un disque de Gorillaz, beaucoup de choses se produisent, mais presque toujours elles sont régies par le chaos, donc on peut s’attendre à tout dans Song Machine. Jusqu’au moment il n’y a pas de liste confirmée de musiciens qui apparaîtra dans cette mini série, mais chaque semaine, ils publieront de nouveaux épisodes sur YouTube. Il ne fait aucun doute que Damon et Jamie ne cesseront de nous surprendre en matière d’innovation avec le groupe d’animation le plus important du monde.