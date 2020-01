Gorillaz ouvre le rola frénétique “Momentary Bliss” avec Slowthai et Slaves

Après nous avoir fait exploser la tête avec plein d’indices aléatoires et de petits fragments de chansons que rien d’autre ne nous a dit, Gorillaz a annoncé la sortie d’une mini-série appelée Song Machine. Et non, ce n’est pas un dessin animé – comme cela a été spéculé pendant de nombreuses années -, ce projet va plus loin, ce sera une nouvelle façon de voir le processus créatif derrière les chansons que le groupe d’animation enregistre dans leurs propres studios avec beaucoup d’invités.

Comme si cela ne suffisait pas et ce qui est le plus excitant dans tout ça, c’est que, Song Machine fonctionnera également comme une plateforme où 2-D, Noodle, Murdoc et Russel publieront des chansons inédites et presque presque hors du four. Le premier épisode a été créé le 30 janvier et s’appelait “Momentary Bliss”, en comptant sur la participation rappeur spécial Slowthai et les membres de Esclaves.

Après presque un an et demi depuis que Gorillaz a sorti son dernier album, The Now Now, enfin, nous avons un tout nouveau groupe du groupe et la vérité est que cela semble spectaculaire. Dans la vidéo, nous pouvons voir comment Damon Albarn et les autres membres composent la chanson en studio 13, également par le chanteur Blur. Le plaisir de tout cela est Voyez comment 2-D et compagnie interagissent avec tous les musiciens, résultant en une chanson assez amusante.

Si vous êtes fans des débuts du groupe d’animation, vous adorerez sûrement cette chanson, car le son vous rappellera cette époque de Gorillaz où les guitares et les bars de rap étaient les plus importants. Au milieu du chaos et de quelques étangs de rimes de Slowthai, nous trouvons un moment de calme lorsque les guitares Slaves entrent en action. Il sera intéressant d’entendre et de voir le processus derrière les autres chansons –qui sera apparemment publié chaque semaine sous forme de chapitres– mais ce qu’ils nous ont montré dans “Momentary Bliss” nous laisse avec beaucoup de goût et en redemande.

Laissez absolument tout ce que vous faites et égayez ce jeudi avec la saveur du vendredi avec la nouvelle rola de Gorillaz avec Slowthai et Slaves: