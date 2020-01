Gorillaz partage un nouvel «air de thème de Song Machine»: écouter

Gorillaz a partagé un clip avec une nouvelle musique appelée “Song Machine Theme Tune”. L’extrait, qui dure un peu plus de 20 secondes, est accompagné d’un teaser pour quelque chose appelé Gorillaz présente Song Machine. Trouvez cela ci-dessous.

Gorillaz a sorti de nouveaux albums en 2017 (Humanz) et 2018 (The Now Now). Le documentaire du groupe sur la réalisation de ces projets, Gorillaz: Reject False Icons, a été présenté en salles en décembre 2019.

Revisitez «Gorillaz a vu l’avenir des récits pop» sur le terrain.

