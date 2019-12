Gorillaz sort complètement son nouveau documentaire sur YouTube!

Il y a quelques jours, il est sorti dans les cinémas du monde entier et pour une seule nuit Reject False Icons, le nouveau documentaire de Gorillaz, qui a été filmé par le fils de l'artiste, Jamie Hewlett. Comme s'il s'agissait d'un concert live du groupe d'animation, de nombreux fans n'ont pas pu voir ce nouveau film qui raconte tout le processus créatif derrière leurs deux derniers albums, Humanz et The Now Now ainsi que la tournée mondiale qu'ils ont entreprise.

Mais ne t'inquiète pas s'ils étaient une de ces âmes tristes qui n'atteignaient pas un ticket ou rien d'autre, ils ne pourraient pas aller au cinéma (nous avons inclus) la veille de Noël et comme un énorme cadeau de Noël, Gorillaz a sorti le documentaire complètement. Et vous savez quoi de mieux? Vous pouvez le regarder gratuitement sur YouTube. Cela a été rapporté en commençant 2-D, Murdoc, Noodle et Russel sur son compte Twitter.

Le 24 de Noël,

Gorillaz vous donne

Rejeter les fausses icônes (Director’s Cut)

EN

TROIS

PIÈCES!

lalalalala lalalala

bla bla bla bla bla

🎁 17 h 00 GMT

👉 https://t.co/AHDF54soQv#REJECTFALSEICONS pic.twitter.com/bO6QLQ8P4B

– gorillaz (@gorillaz) 24 décembre 2019

Divisée en quatre parties, cette version de Reject False Icons concerne la coupe du réalisateur, ce qui nous donne une vision complète du monde de Gorillaz, puisque Damon Albarn avec Jamie Hewlett et tout le groupe de collaborateurs du groupe sont en studio pour planifier le son et l'image de chaque phase, jusqu'à ce qu'ils s'entendent Des scènes du monde pour jouer des chansons qui sont devenues de vrais classiques.

Et s'ils se demandaient, Y a-t-il quelque chose dans les spectacles qu'ils ont donnés au Mexique? Bien sûr que oui la clôture de la tournée mondiale a été avec ce concert épique qu'ils ont donné le 28 octobre 2018 au Palacio de los Deportes du CDMX, alors soyez prêt car sûrement quand vous verrez ces scènes du public mexicain chanter avec Gorillaz, vous aurez une larme.

Sans plus tarder, arrêtez de peler les pommes pour la salade et Vérification complète dans le confort de votre maison Gorillaz Reject False Icons: