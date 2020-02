Gorillaz sort la nostalgique rola “Désolé” avec Fatoumata Diawara

Fans de Gorillaz –Nous compris– nous sommes dans un grand moment, bien que Damon Albarn ait dit qu’il prendrait une pause du groupe – qui durerait environ 10 ans pour retourner travailler sur un album 2-D, Murdoc, Noodle et Russel -, il a finalement réussi à changer d’avis et que on voit en lLes nouveaux épisodes de Song Machine, la mini série du groupe d’animation où l’on voit comment ils enregistrent en studio avec beaucoup d’invités, comme d’habitude, et dans la tentative de nous donner des chansons totalement nouvelles.

Le premier épisode nous a été présenté “Momentary Bliss”, une collaboration extrêmement intéressante avec le rappeur Slowthai et certains membres du groupe Slaves. Près d’un mois plus tard depuis la première de cette chanson, Gorillaz est de retour avec “Désolé”, qu’ils ont enregistré avec la chanteuse malienne Fatoumata Diawara et qui avait déjà travaillé avec Damon Albarn quand ils ont composé quelques chansons ensemble pour un autre des projets du musicien que nous aimons, Rocket Juice & The Moon.

Dans cette nouvelle rola nous pouvons écouter cette facette mélancolique qu’ils ajoutent toujours à tous leurs albums. Comme il le fait presque toujours, Albarn prend parti pour rester dans les chœurs et donner toute sa place à la voix puissante et enveloppante de Diawara., plein de nostalgie et de mysticisme. Sur le plan musical, cela nous montre cet amour que Gorillaz a pour les sons africains, qui combinés avec une puissante ligne rythmique et des arrangements de cordes qui leur donneront sans aucun doute la peau mignonne.

Depuis quelques mois maintenant, Fatoumata avait téléchargé quelques photos avec Albarn et Jamie Hewlett sur le lac de Côme, gâchant accidentellement cette chanson. Et dans la vidéo réalisée par Hewlett lui-même Nous pouvons voir le groupe s’amuser et jouer dans le lac et s’amuser comme toujours, avec quelques autres images du chanteur marchant avec les esprits derrière Gorillaz et enregistrant les voix de “Désolé” en studio.

Mais assez parlé Mieux vaut mettre vos écouteurs et écouter à côté de “Désolé”, la nouvelle chanson de Gorillaz en collaboration avec Fatoumata Diawara: