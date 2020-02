‘Got A Job’: Smokey Robinson reçoit un cadeau d’anniversaire de 18 ans

Parmi les distinctions de début de carrière de William ‘Smokey’ Robinson, né dans le quartier North End de Détroit le 19 février 1940, se trouve le fait que son premier single avec les Miracles est sorti le jour même de ses 18 ans.

La rencontre fatidique de Robinson avec Berry Gordy Jr. en 1957 a commencé une amitié à vie et a semé la graine de la légende de Motown. Puis Berry se mit à aider Smokey et le groupe de jeunes espoirs qu’il menait, nouvellement renommé les miracles, à leur premier contrat d’enregistrement. C’était avec End Records, et le 18e anniversaire de Smokey en 1958, leur premier single a été publié.

C’est ainsi que l’une des grandes carrières de la musique soul a été lancée ce jour-là par un record de réponses. Le groupe vocal R&B de Philadelphie, les Silhouettes, n’était entré dans le Hot 100 qu’un mois plus tôt avec “ Get A Job ”, ce qui en faisait les merveilles d’un coup, avec une entrée dans le classement, au n ° 1. Gordy, lui-même essayant de déverrouiller la porte d’une carrière dans l’industrie de la musique, a enregistré la réponse joyeuse des Miracles, ‘A trouvé un emploi,’ et il a obtenu une licence pour terminer. Ce label avait été fondé l’année précédente par George Goldner.

La légende raconte que Gordy a fait exactement 3 $ de la chanson, et l’année suivante, il avait franchi le pas pour former sa propre entreprise. Robinson et les Miracles l’ont accompagné à Motown, et lorsque leur chanson ‘Bad Girl’ a été concédée sous licence au label Chess, beaucoup plus puissant au niveau national, un modeste début du Hot 100 a été réalisé.

«Come To Me» de Marv Johnson était devenu le premier single de Tamla en janvier 1959, et a été un succès national via un autre accord de licence, à United Artists. Mais même si une nouvelle action graphique pour les Miracles était un peu lente à arriver, leur rôle était fondamental pour le développement de Motown, et tout a commencé avec un enregistrement de réponse.

