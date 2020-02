Gotthard: vidéo lyrique «Bad News»

Rockers suisses GOTTHARD sortira son 13e album studio, “# 13”, le 13 mars via Dossiers d’explosion nucléaire. La vidéo lyrique officielle du deuxième single du disque, “Mauvaises nouvelles”, peut être vu ci-dessous.

“Mauvaises nouvelles” n’est pas seulement le morceau d’ouverture du nouvel album, c’est aussi exactement ce que les fans et les critiques adorent à propos du groupe – du rock chaud et blanc avec la plus belle composition de chansons, a.k.a. GOTTHARD à son meilleur.

“Mauvaises nouvelles” voit le chanteur Nic Maeder à son plus direct, mettant en valeur ses caractéristiques les plus vibrantes et exaltantes. Empowered par des guitares sauvages et hurlantes et des tambours tonitruants, sa voix est une déclaration de ce qu’est l’album.

“Nous avons écrit celui-ci avec Eric Bazilian, une chanson sur la façon dont les gens aiment être autour de vous lorsque vous réussissez et aiment vous donner des coups de pied lorsque vous êtes à terre “, dit Maeder. “Il a un grand riff de rock classique.”

Parmi le rock and roll habituel GOTTHARD est connu pour, “# 13” offre une variété remarquable entre les chansons – comme le disque dur et lourd rapide “Chaque fois que je meurs”, le message lyrique direct de “Homme en mission”, blues-rock old-school avec “Une autre dernière fois”, des ballades épiques comme “Je peux dire que je suis désolé” et psychédélique débridé des années 70 avec “Sauve moi”.

Hormis l’évidente évidence du dossier, la pochette de ABBAsuccès mondialement connu “SOS”, le premier single “Missteria” affiche en toute confiance la passion du groupe pour l’expérimentation qui est exposée tout au long “# 13”. La piste excentrique, qui a été écrite en collaboration avec nul autre que Francis Rossi lui-même, combine une structure rock indubitable avec une floraison d’instrumentation orientale et constitue une base parfaite pour la vidéo, enregistrée au Madi-Zelt à Berlin. Mysticisme exotique, sens de l’illusion et danseurs sensuels qui rappellent à l’observateur Salma Hayekapparition légendaire de “Du crépuscule jusqu’à l’aube”, cadrez la performance du groupe entre velours, miroirs trompeurs, brouillard et effets LED fascinants.

Après 16 albums n ° 1, plus de trois millions de disques vendus dans le monde et plus de 2000 concerts, “# 13” prouve que GOTTHARD, même après 25 ans, sait toujours fournir à ses fans exactement ce qu’ils aiment du groupe. “# 13” a été produit par un producteur américain Paul Lani, tandis que Leo Leoni a confirmé le rôle de coproducteur de l’album. Les enregistrements de “# 13” a eu lieu au Yellow House Studio à Lugano, tandis que le mixage a été fait à Los Angeles et les touches finales ont été ajoutées par le célèbre Darcy Proper à Valhalla Studios à New York.

“# 13” sera disponible sur CD (coffret à bijoux) avec 13 titres et en coffret collector en édition spéciale (comprenant un digipack avec deux titres bonus, un bandana et un livret-affiche) ainsi qu’un double LP avec deux titres bonus.

“# 13” liste des pistes:

01. Mauvaises nouvelles



02. Chaque fois que je meurs



03. Missteria



04. 10000 visages



05. S.O.S.



06. Une autre dernière fois



07. Mieux que l’amour



08. Réserve cette date



09. Te marier



dix. Homme en mission



11. Pas le temps de pleurer



12. Je peux dire que je suis désolé



13. Sauve moi

Pistes bonus:

14. Pas le temps de pleurer (Version de démonstration)



15. Je peux dire que je suis désolé (Version Piano)

GOTTHARD débute sa tournée allemande en avril, rejoint par MAGNUM comme invité spécial, avant de rentrer en Suisse avec de vieux amis SHAKRA.



