Governors Ball, Isle of Wight et Download ’20 Nixed en raison de COVID-19

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a entraîné l’annulation de trois autres événements importants de l’industrie musicale, les organisateurs ayant organisé le bal des gouverneurs 2020, le Download Festival et le Isle of Wight Festival aujourd’hui.

Dans une mise à jour officielle, les planificateurs de Governors Ball ont indiqué qu ‘«il n’est ni sûr ni prudent d’aller de l’avant avec nos dates de juin»; le festival de trois jours devait avoir lieu entre le 5 juin et le 7 juin, avec des goûts de Tame Impala, Tones and I, Vampire Weekend et d’autres numéros populaires ayant été réservés pour se produire.

Le communiqué a également déclaré que l’équipe derrière le festival Randall’s Island, à New York, avait travaillé pour établir une date de report viable, pour constater “qu’il n’y avait pas suffisamment d’options disponibles”. Au lieu de cela, l’équipe de Governors Ball a commencé à planifier pour 2021; les détenteurs d’un pass peuvent transférer leurs billets pour l’édition de l’année prochaine ou demander un remboursement.

Il s’agit de la deuxième année consécutive de malchance pour Governors Ball, qui a été en proie à de violents orages en 2019.

Ensuite, l’île de Wight en Angleterre a également été annulée. Dans une déclaration, les organisateurs ont souligné que «la décision [to cancel 2020’s event] n’a pas été prise à la légère et nous avons fait de notre mieux pour que cela fonctionne. » Lionel Richie, Snow Patrol, The Libertines et d’autres avaient été mis en vedette pour l’événement de quatre jours, qui devait commencer le 11 juin et se terminer le 14 juin.

Les remboursements des détenteurs de tickets de l’île de Wight seront traités «très bientôt», et les participants potentiels auront la possibilité de reporter leurs laissez-passer au festival de 2021.

Enfin, le principal Download Festival, qui devait débuter le 12 juin et se terminer le 14 juin, a été annulé aujourd’hui. Auparavant, Download Japan et Download Australia étaient supprimés en raison de problèmes de coronavirus. Les organisateurs du Royaume-Uni ont clairement indiqué qu ‘”il n’est tout simplement pas possible que le festival 2020 se déroule”.

Download 2020 avait réservé Kiss, Iron Maiden, The Offspring et d’autres groupes de rock de premier plan. La société de billetterie tierce du festival contactera les détenteurs de pass au sujet des remboursements dans un proche avenir; comme pour l’île de Wight et le Governors Ball, ces personnes auront la possibilité de transférer leurs billets pour Download 2021.

À ce stade, la pandémie de coronavirus a maintenant entraîné l’annulation et le report de presque tous les festivals et festivals de musique, y compris Coachella, Stagecoach, Ultra Miami et Bonnaroo, entre autres. À l’année prochaine (j’espère).