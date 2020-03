Graham Bonnet dit que Rush était «le groupe le plus incroyable de tous les temps»

Dans une récente interview avec “The Blairing Out With Eric Show”, chanteur légendaire Graham Bonnet (ARC EN CIEL, ALCATRAZZ, GROUPE MICHAEL SCHENKER) a parlé du passage de l’emblématique SE RUER le batteur Neil Peart. A demandé quel genre d’influence SE RUER eu sur sa vie, Graham a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Sur ma vie, pas beaucoup. Mais j’aime le groupe. Je veux dire, il était un parolier incroyable, en plus d’être un grand batteur. [They were] le groupe le plus incroyable de tous les temps, mais je n’aimais pas particulièrement les mélodies ou la voix. Parce que je suis chanteur, j’aime entendre ce que j’appelle une voix intéressante.[[Geddy Lee‘s]la voix est intéressante, mais je n’avais aucune idée de quoi diable il chantait. C’était le problème – pour moi, en tout cas. Je suis un peu sourd aussi, c’est probablement un autre problème. “

Il a ajouté: “Faire arriver quelque chose à un homme de 67 ans, c’est terrible.”

Peart est décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau.

SE RUER annoncé Peart‘passe le 10 janvier, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin des fans et des musiciens du monde entier.

ALCATRAZZ travaille sur un nouvel album studio pour une sortie provisoire fin 2020. Le disque a été mixé par Andy Haller.

Joindre Bonnet dans ALCATRAZZLa programmation actuelle de est bassiste Gary Shea et claviériste Jimmy Waldo, avec guitariste Moignon “Shredlord” et batteur Mark Benquechea.



