Grammy Performers 2020: la liste complète

Les Grammys 2020 auront lieu le dimanche 26 janvier au Staples Center de Los Angeles. Comme toujours, la liste complète des performances des Grammy comprend des nominés et d’autres numéros. Au cours des dernières semaines, la Recording Academy a annoncé des performances en solo, des interprétations de groupe et des hommages à des artistes (comme John Prine) et au personnel des Grammy (comme le producteur de la récompense Ken Ehrlich, qui prend sa retraite cette année). Voici la liste complète des interprètes des 62e Grammy Awards annuels, que vous pouvez regarder sur CBS le 26 janvier à 20h. ET / 17 h PT.

Billie Eilish

Le prodige de la musique Billie Eilish est en lice pour six Grammy Awards cette année, dont les Big Four (album de l’année, disque de l’année, chanson de l’année et meilleur nouvel artiste). Surfant sur l’énorme succès de son premier album When We Fall Asleep, Where Do We Go?, Eilish apporte sa marque emblématique d’ASMR-pop au Staples Center.

Lizzo

Lizzo a connu une année 2019 glorieuse, dans laquelle elle a figuré sur le Billboard 200 pour la première fois (avec Cuz I Love You) et a eu un single de 2017 (!) En tête du classement des Billboard singles. Elle est en lice pour huit trophées, le plus grand nombre de nominations d’artistes cette année, y compris les Big Four. Ses spectacles en direct comprennent tout, de la danse au rap en passant par le jeu de flûte, elle est donc certainement parmi les performances les plus explosives de la nuit.

Ariana Grande

Il y a un an, suite à une nomination aux Grammy pour son album Sweetener, Ariana Grande a été invitée à se produire lors de la cérémonie télévisée. Hélas, elle s’est retirée de la série après un désaccord avec les producteurs de Grammy sur le fait d’être autorisée à interpréter sa remerciement, le prochain single «7 rings». Maintenant, avec cette chanson pour deux Grammy Awards en 2020 (Record of the Year et Best Pop Solo Performance), Grande reviendra sur la scène des Grammys.

Tyler le créateur

Tyler, le créateur a parcouru un long chemin depuis que lui et ses cohortes Odd Future ont fait leurs débuts à la télévision sur Fallon en 2011. Avec son cinquième album IGOR pour le meilleur album de rap, il ornera la scène des Grammys pour la toute première fois – avec un peu de chance les lunettes de soleil, la perruque et le costume scintillant qu’il a balancé en tournée.

Rosalía

Même si elle n’a pas sorti d’album l’année dernière, Rosalía a eu une année marquante et est en lice pour le meilleur nouvel artiste aux côtés d’autres groupes comme Lizzo et Billie Eilish. Étant donné qu’elle a passé une grande partie de l’année dernière en tournée, à jouer à des festivals internationaux et à des dates en tête d’affiche pour des critiques élogieuses, vous ne voudrez pas manquer sa performance aux Grammy Awards.

Lil Nas X, BTS, Diplo, Mason Ramsey et Billy Ray Cyrus

Le remix du single hors du commun de Lil Nas X «Old Town Road», avec Billy Ray Cyrus, était sans doute la plus grande chanson de 2019. Il a remporté trois prix Grammy, dont Record of the Year et Best Music Video. Maintenant, le “Old Town Road” Voltron – avec Diplo et Mason Ramsey, qui ont tous deux remixé la chanson, ainsi que tous les BTS (dont le RM a fait son propre tour) – se réunira pour une performance Grammy.

Hommage à Nipsey Hussle de John Legend, DJ Khaled, Meek Mill, Roddy Ricch, YG et Kirk Franklin

Le regretté grand Nipsey Hussle est en lice pour trois nominations posthumes aux Grammy Awards: meilleure chanson de rap et meilleure performance de rap pour «Racks in the Middle» avec Roddy Ricch et Hit-Boy, et meilleure collaboration rap / chantée pour son tour sur «Higher »Aux côtés de John Legend. Cette année, la cérémonie de remise des prix voit ces collaborateurs se joindre à Meek Mill et Kirk Franklin pour une performance hommage.

Bonnie Raitt (hommage à John Prine)

D’une certaine manière, Bonnie Raitt rend hommage à John Prine depuis les années 1970, lorsqu’elle a commencé à interpréter sa chanson «Angel From Montgomery». Maintenant, Raitt va pouvoir honorer Prine de la scène des Grammy Awards en recevant un Lifetime Achievement Award.

Charlie Wilson

Charlie Wilson n’est peut-être pas en lice pour un prix cette année – il a obtenu une nomination pour le R&B traditionnel l’année dernière – mais le Gap Band est éternel, et ses collaborations avec des artistes contemporains comme Kanye West et Bruno Mars l’ont gardé quelque peu sous les projecteurs.

Les Jonas Brothers

La renaissance de JoBros se poursuit: selon les frères Jonas, ils interpréteront une nouvelle chanson, «What a Man Gotta Do», puis ils feront «autre chose à laquelle je ne pense pas que quiconque s’attendra». Ils sont nominés pour le meilleur duo pop / performance de groupe pour «Sucker».

Camila Cabello, Gary Clark Jr., John Legend, Debbie Allen, Joshua Bell, Common, Misty Copeland, Lang Lang, Cyndi Lauper, Ben Platt, and the War and Treaty (hommage à Ken Ehrlich)

Les Grammy Awards de cette année seront les derniers du producteur de longue date Ken Ehrlich, qui a annoncé sa retraite l’été dernier. En hommage au producteur – qui a été aux prises avec de nombreux artistes au cours des années passées, notamment Ariana, Frank Ocean et Lorde – la Recording Academy a réuni une équipe étoilée pour effectuer une interprétation de «I Sing the Body Electric», des années 1980. film musical Fame.

SA.

Grammy chéri H.E.R. revient pour se produire pour la deuxième année consécutive, après ses cinq nominations (dont Album de l’année, Chanson de l’année et Disque de l’année). Les détails exacts sur sa performance sont rares, mais si le spectacle de l’année dernière est une indication, cela mettra en valeur son immense voix.

Demi Lovato

Demi Lovato n’a pas joué en direct depuis son hospitalisation à la suite d’une surdose de drogue en 2018. Sa performance aux Grammy Awards 2020 marquera son retour sur scène. Elle interpréterait apparemment une chanson inédite qu’elle a écrite peu de temps avant cette surdose.

Aerosmith et Run-D.M.C.

Légendes du rap Run-D.M.C. partagera la scène avec Aerosmith lors de la cérémonie de cette année. Il est probable qu’ils feront de nouveau équipe pour leur version conjointe de «Walk This Way».

Blake Shelton et Gwen Stefani

Les inséparables de la vie réelle (et co-animateurs de The Voice de NBC) Gwen Stefani et Blake Shelton se produisent lors de la cérémonie de cette année. Le couple a récemment sorti le duo “Nobody But You”, qu’ils emmèneront probablement sur la scène Grammy dimanche soir.

