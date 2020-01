Grammys 2020: 21 Savage et J. Cole remportent la meilleure chanson rap pour «beaucoup»

21 Savage et J. Cole ont remporté le Grammy Award 2020 de la meilleure chanson rap. Leur morceau «a beaucoup» battu des chansons de YBN Cordae («Bad Idea»), Rick Ross («Gold Roses»), feu Nipsey Hussle («Racks in the Middle») et DaBaby («Suge»).

En plus de la meilleure chanson de rap, 21 Savage a été nominé pour le meilleur album de rap aux Grammys 2020 pour i am> i was. L’année dernière, Savage a été arrêté par ICE pour sa «présence illégale aux États-Unis» en raison de sa naissance au Royaume-Uni. Lors de la cérémonie de l’année dernière, le producteur de Childish Gambino, Ludwig Göransson, a crié 21 Savage tout en acceptant le prix du disque de l’année.

