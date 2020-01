Grammys 2020: Alicia Keys et Boyz II Men honorent Kobe Bryant avec «Il est si difficile de dire au revoir à hier»

La 62e cérémonie des Grammy Awards a débuté ce soir au STAPLES Center de Los Angeles. Encore une fois, Alicia Keys a accueilli la cérémonie. Lors des prix de l’année dernière, elle a commencé la soirée en compagnie de Michelle Obama, Lady Gaga et J. Lo. Lors de son monologue ce soir, Keys a rendu hommage à la légende du basket-ball, Kobe Bryant, décédée plus tôt dans la journée dans un accident d’hélicoptère. Elle a également chanté «Il est si difficile de dire au revoir à hier» de Boyz II Men, qui l’a rejointe sur scène.

«Nous sommes ensemble, lors de la plus grande soirée musicale, pour célébrer les artistes qui le font le mieux. Mais pour être honnête avec vous, nous ressentons tous une tristesse folle en ce moment. Parce que plus tôt dans la journée, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier ont perdu un héros. Et nous sommes littéralement debout ici, le cœur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a construite », a-t-elle déclaré. “En ce moment, Kobe et sa fille Gianna et tous ceux qui ont été tragiquement perdus aujourd’hui sont dans notre esprit, dans nos chaleurs, dans nos prières, dans ce bâtiment – et je voudrais demander à tout le monde de prendre un moment et juste tenez-les en vous et partagez notre force et notre soutien avec leurs familles. Nous n’aurions jamais imaginé dans un million d’années que nous devions commencer la série comme ça. Nous voulions donc faire quelque chose qui pourrait décrire un tout petit peu ce que nous ressentons en ce moment. »

Après une pause commerciale, Keys est retourné sur scène pour parler davantage tout en jouant du piano. «Nous refusons l’énergie négative. Nous refusons les anciens systèmes. Nous voulons être respectés et en sécurité dans notre diversité », a-t-elle déclaré. «Nous voulons passer à la réalité et à l’inclusivité. Alors ce soir, nous voulons célébrer les gens, les artistes qui se mettent en jeu et partagent leurs vérités avec nous. “Keys a commencé à chanter sur les artistes nominés sur l’air de” Someone You Loved “de Lewis Capaldi.

Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Grammy Awards de cette année.

"We are literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built." Host @aliciakeys pays tribute to Kobe Bryant, his daughter and their family during her opening monologue at the #Grammys https://t.co/0BNpfw9wWV pic.twitter.com/9VzWZa2M8S — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

"We love you Kobe." @aliciakeys and Boyz II Men sing in tribute to Kobe Bryant and his family at the opening of the #Grammys https://t.co/kk0nIau0ee pic.twitter.com/v3KpXSkvyW — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

