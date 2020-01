Grammys 2020: Billie Eilish remporte la chanson de l’année pour «méchant»

Billie Eilish a remporté le Grammy Award 2020 de la chanson de l’année. “Bad guy” a remporté la victoire sur les chansons de Lady Gaga (“Always Remember Us This Way”), Taylor Swift (“Lover”), Lana Del Rey (“Norman Fucking Rockwell”), Lizzo (“Truth Hurts”), SA («Hard Place»), Tanya Tucker («Bring My Flowers Now») et Lewis Capaldi («Someone You Loved»).

Billie Eilish a été nominée pour six Grammy au total cette année, dont Album de l’année, Disque de l’année, Meilleur nouvel artiste, Album pop vocal et Pop Solo Performance. Elle a remporté toutes les catégories des Big Four, en plus du meilleur album vocal pop.

Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Grammy Awards 2020.

And the GRAMMY goes to . . . . . ✨ Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for "Bad Guy." #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

.