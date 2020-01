Grammys 2020: Billie Eilish remporte l’album de l’année

Billie Eilish a remporté le Grammy Award de l’album de l’année 2020 pour ses débuts, QUAND NOUS SOMMES TOUS SOMMEIL, OERE ALLONS-NOUS?. Elle a remporté le prix contre Bon Iver, Lana Del Rey, Ariana Grande, Lizzo, Vampire Weekend, HER et Lil Nas X. Eilish, qui a joué lors de la cérémonie, a remporté le prix du meilleur nouvel artiste et de la chanson de l’année pour ” méchant »plus tôt ce soir. Elle était en lice pour six prix cette année, dont le meilleur album vocal pop pour ses débuts. À 18 ans, Eilish est la plus jeune artiste à remporter le prix. Taylor Swift avait 20 ans lorsqu’elle a remporté l’album de l’année pour Fearless.

En plus de l’album de l’année, Eilish a reçu le prix du meilleur nouvel artiste, de la chanson de l’année et du disque de l’année.

