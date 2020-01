Grammys 2020: Billie Eilish remporte le prix du meilleur nouvel artiste

Billie Eilish a remporté le trophée du meilleur nouvel artiste ce soir aux Grammy Awards 2020. Elle a conquis Lil Nas X, Lizzo, ROSALÍA, Maggie Rogers, Tank and the Bangas, Black Pumas et Yola. Dans son discours d’acceptation, Eilish s’est concentrée sur l’importance des fans. “Surtout, je pense que les fans méritent tout”, a-t-elle déclaré. «J’ai l’impression qu’ils n’ont pas été suffisamment discutés ce soir.» Elle s’est également adressée aux autres nominés pour le prix du meilleur nouvel artiste. “Tous les autres artistes qui étaient dans cette catégorie, je vous aime tous.”

Plus tôt ce soir, Eilish a remporté le prix de la chanson de l’année pour «méchant». Premier album d’Eilish QUAND NOUS SOMMES TOUS SOMMEIL, O AS ALLONS-NOUS? a également remporté le prix du meilleur album d’ingénierie, non classique.Plus, FINNEAS a remporté le prix du producteur de l’année, non classique.

Eilish a été nominé pour quatre autres Grammy Awards cette année: Album de l’année (QUAND NOUS ALLONS TOUS SOMMEIL, O DO ALLONS-NOUS?), Disque de l’année («méchant»), Meilleure performance solo pop («méchant»), et Meilleur album vocal pop (QUAND NOUS SOMMES TOUS SOMMEIL, O WE ALLONS-NOUS?). Elle est la plus jeune artiste à avoir été nominée dans les quatre grandes catégories (AOTY, SOTY, ROTY et Best New Artist), toutes gagnées ce soir.

