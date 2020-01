Grammys 2020: Billie Eilish remporte le record de l’année pour «méchant»

Ce soir, aux Grammy Awards 2020, Billie Eilish a remporté le record de l’année pour son single «bad guy». Elle a remporté la victoire sur les chansons de Bon Iver («Hey, Ma»), Ariana Grande («7 rings»), Lil Nas X («Old Town Road (Remix)»), Swae Lee et Post Malone («Sunflower»), Lizzo («Truth Hurts»), Khalid («Talk») et HER («Endroit dur»). Elle est la plus jeune artiste à avoir remporté le record de l’année. En acceptant le prix, Billie Eilish et son frère Finneas ont simplement dit «merci».

Plus tôt dans la soirée, Billie Eilish a remporté le prix de l’album de l’année pour son premier LP QUAND NOUS ALLONS TOUS SOMMEIL, OERE ALLONS-NOUS?, Meilleur nouvel artiste et Chanson de l’année pour «méchant». le prix du meilleur album d’ingénierie, non classique.

