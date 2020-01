Grammys 2020: DJ Khaled, Nipsey Hussle et John Legend remportent la meilleure collaboration Rap / Sung

DJ Khaled, John Legend et feu Nipsey Hussle ont remporté ce soir le prix de la meilleure collaboration Rap / Sung lors du 62e Grammy Award annuel. Le single «Higher» de Khaled en 2019 a battu des chansons de Lil Baby et Gunna («Drip Too Hard»), Lil Nas X («Panini»), Mustard et Roddy Ricch («Ballin»), et Young Thug, J.Cole, et Travis Scott («Le Londres»).

Il s’agit de la première victoire aux Grammy Awards de DJ Khaled. Plus tôt dans la soirée, Nipsey Hussle a été honoré à titre posthume du Grammy de la meilleure performance rap pour sa chanson «Racks in the Middle». Khaled a également dirigé une performance hommage à Nipsey.

Nipsey Hussle a été mortellement abattu en juin dernier alors qu’il se trouvait à l’extérieur de son magasin de vêtements Marathon à Los Angeles. Après sa mort, la famille et les amis de Hussle ont célébré sa vie avec un service commémoratif public au Staples Center de Los Angeles. Lisez «L’héritage de Nipsey Hussle est plus grand que le rap» sur Levels.

