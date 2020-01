Grammys 2020: Lady Gaga remporte la meilleure chanson pour les médias visuels

Aux Grammy Awards 2020 ce soir, Lady Gaga a remporté le prix de la meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour «Je ne serai plus jamais amoureux (version cinématographique)». La chanson de Star Is Born a battu des morceaux de Thom Yorke, Beyoncé, Randy Newman et Dolly Parton .

Lors de la cérémonie de cette année, la bande originale de A Star Is Born a été nominée pour la meilleure bande-son de compilation pour les médias visuels et “Always Remember Us This Way” est en lice pour la chanson de l’année.

