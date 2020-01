Grammys 2020: les Chemical Brothers remportent le prix du meilleur album dance / électronique

Ce soir, aux Grammy Awards 2020, les Chemical Brothers ont remporté le prix du meilleur album de danse / électronique. Leur LP 2019 No Geography a battu des projets d’Apparat (LP5), (Flume Hi This Is Flume), RÜFÜS DU SOL (SOLACE) et Tycho (Météo).

En plus de leur victoire pour le meilleur album de danse / électronique, Chemical Brothers a également remporté le prix du meilleur enregistrement de danse pour “Got to Keep On”. Ils avaient également été nominés pour le meilleur clip vidéo pour “Nous devons essayer” mais perdu contre Lil Nas X et «Old Town Road (film officiel)» de Billy Ray Cyrus

