Grammys 2020: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, BTS, Diplo et plus pour interpréter «Old Town Road»

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus interpréteront leur gigantesque «Old Town Road» aux Grammys 2020, a annoncé la Recording Academy. Les superstars de la K-pop BTS, Diplo et le chanteur country Mason Ramsey, 13 ans, se joindront à eux pour la performance, surnommée «Old Town Road All-Stars», qui ont tous remixé la chanson. La Recording Academy promet également «d’autres invités spéciaux» pour la représentation.

La Recording Academy a également annoncé que le spectacle comprendra une interprétation all-star de la chanson Fame “I Sing the Body Electric”. Cette performance mettra en vedette Camila Cabello, Gary Clark Jr., John Legend, Debbie Allen, Joshua Bell, Common , Misty Copeland, Lang Lang, Cyndi Lauper, Ben Platt et The War and Treaty (le duo de Michael et Tanya Trotter). Selon un communiqué de presse, la performance de Fame est conçue comme «un hommage au producteur exécutif de longue date des Grammy Ken Ehrlich [that will] reconnaître l’importance de l’éducation musicale dans les écoles.

Lil Nas X est en lice pour sept Grammys lors de la cérémonie de cette année, dont trois pour «Old Town Road (Remix)»: disque de l’année, meilleur duo pop / performance de groupe et meilleur clip vidéo. Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Grammys 2020.

Regardez Lil Nas X sur «Over / Under» de Pitchfork:

