Grammys 2020: Nipsey Hussle Tribute to Feature YG, Roddy Ricch, Meek Mill, and More

Les Grammys 2020 incluront un hommage au regretté rappeur de Los Angeles Nipsey Hussle. La performance hommage mettra en vedette Kirk Franklin, DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Roddy Ricch, et collaborateur fréquent et YG.

Nipsey Hussle a été nominé pour le meilleur album de rap aux Grammys 2019 pour son premier Victory Lap. Un peu moins de deux mois plus tard, il a été abattu à l’âge de 33 ans.

Nipsey est à titre posthume pour trois Grammys à la cérémonie de 2020: Meilleure performance rap et chanson pour «Racks in the Middle» et Meilleure performance rap / chantée pour la collab DJ Khaled «Higher».

Dans un communiqué de presse, Ken Ehrlich, producteur exécutif des Grammy Awards, a déclaré: «Un activiste, entrepreneur et rappeur, Nipsey Hussle a eu un impact durable non seulement sur sa communauté, mais aussi sur la culture en général.» Ehrlihc a ajouté: «Il n’y a pas niant l’influence qu’il avait et son héritage se feront sentir pour les générations à venir. Nous sommes honorés de réunir ce formidable groupe d’artistes pour célébrer la vie de Nipsey et rendre hommage à ses nombreuses contributions à la musique. Ce sera certainement une performance mémorable. “

