Grammys 2020 Nipsey Hussle Tribute: YG, Meek Mill, John Legend, DJ Khaled, Roddy Ricch Perform “Higher”, Plus

Ce soir aux Grammys 2020, Meek Mill, DJ Khaled, John Legend, YG, Roddy Ricch et Kirk Franklin se sont unis pour rendre hommage au regretté rappeur Nipsey Hussle. La performance a débuté avec Meek et Roddy avant de passer à la chanson «Higher» de DJ Khaled avec Nipsey et John Legend. YG, revêtu de rouge, est apparu sur scène pour se produire ensuite.

Nipsey a remporté à titre posthume le prix du meilleur rap de la performance lors de la cérémonie de 2020. Il était également en lice pour la meilleure chanson de rap pour «Racks in the Middle» et la meilleure performance de rap / chant pour la collab DJ Khaled «Higher». un accident d’hélicoptère.

Le 24 janvier, YG a été arrêté dans le cadre d’une enquête sur un vol qualifié. Il a été libéré sous caution le 26 janvier.

