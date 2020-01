Grammys 2020: Regardez Aerosmith et Run-D.M.C. Exécutez «Walk This Way»

Aerosmith et Run-D.M.C. a pris la scène ce soir aux Grammy Awards 2020 pour interpréter un medley couvrant toute sa carrière, dont “Livin’ on the Edge “et leur tube croisé” Walk This Way “avec Run-D.M.C.

Aerosmith a été honoré lors de la cérémonie de cette année avec la personne MusiCares de l’année en reconnaissance de leurs réalisations musicales ainsi que de leurs efforts philanthropiques, y compris le Fonds Janie’s de Steven Tyler, qui fournit un soutien aux filles et aux femmes qui ont subi des mauvais traitements et de la négligence. Les anciens lauréats de MusiCares incluent Dolly Parton, Fleetwood Mac et Tom Petty.

Run-DMC crash the #GRAMMYs stage accompanied by a tribute to their DJ, the late Jam Master Jay pic.twitter.com/XgQf98zfYh — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

