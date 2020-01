Grammys 2020: regardez Billie Eilish jouer «à la fin de la fête»

Billie Eilish a pris la scène ce soir aux Grammy Awards 2020 pour une performance de “Quand la fête est finie” de son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Elle était accompagnée de son frère et producteur FINNEAS aux touches et au chœur. Regardez-le descendre ci-dessous.

Eilish est en lice pour six Grammy Awards ce soir: album de l’année, disque de l’année («méchant»), chanson de l’année («méchant»), meilleur nouvel artiste, meilleure performance pop solo («méchant»), et Meilleur album pop vocal. Eilish est également le plus jeune artiste à avoir été nominé dans les quatre grandes catégories (AOTY, SOTY, ROTY et Best New Artist). Plus tôt dans la soirée, les débuts d’Eilish ont remporté le prix du meilleur album d’ingénierie, non classique. De plus, FINNEAS a remporté le prix du producteur de l’année, non classique.

Billie Eilish is accompanied by her brother and an entire choir for a haunting #GRAMMYs performance of "When the Party's Over" pic.twitter.com/PVBm6gPVFP — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

