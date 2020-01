Grammys 2020: Regardez H.E.R. Effectuez «Parfois»

SA. a interprété sa nouvelle chanson «Parfois» aux Grammy Awards 2020 à Los Angeles ce soir. Elle jouait du piano à queue et était accompagnée de cordes et d’une section de cuivres. Elle a également joué un solo à la guitare électrique. Regardez tout cela descendre ci-dessous.

SA. a été nominé pour cinq Grammys au total ce soir, dont Album de l’année, Chanson de l’année et Disque de l’année (pour «Hard Place»), et R&B Song and Performance (tous deux pour «Can’t’ve Been»). L’auteure-compositrice-interprète, née Gabriella Wilson, a été nominée pour quatre prix l’année dernière, lorsqu’elle a remporté le prix du meilleur album R&B.

