Grammys 2020: regardez John Prine Tribute de Bonnie Raitt

Bonnie Raitt est montée sur scène ce soir lors des Grammy Awards 2020 au Staples Center de Los Angeles, où elle a rendu hommage à l’auteur-compositeur-interprète folk John Prine. Elle a interprété sa chanson «Angel From Montgomery», qu’elle a transformée en succès en l’enregistrant en 1974. Prine, qui a été intronisée au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2019, a reçu le Grammy Lifetime Achievement Award cette année. Regardez la performance hommage de Raitt ci-dessous.

Bonnie Raitt sings for John Prine at the Grammys. pic.twitter.com/KPnVsZhE0N

— Tim Shorrock (@TimothyS) January 27, 2020