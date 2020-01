Grammys 2020: regardez Rosalía jouer «Juro Que» et «Malamente»

Rosalía a monté la scène ce soir aux Grammy Awards 2020 pour une performance de son nouveau single “Juro Que” et aussi de “MALAMENTE (Cap.1: Augurio)”. Rosalía s’est produite dans des jambières à franges blanches et perlées. Elle a partagé la scène avec des danseurs et des guitaristes de flamenco. Regardez-le descendre ci-dessous.

Rosalía a remporté le prix du meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif plus tôt ce soir (pour son LP 2018 El Mal Querer). Elle est également en lice pour le meilleur nouvel artiste.

