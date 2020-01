Grammys 2020: toutes les performances

Les Grammys 2020 se sont déroulés hier soir (dimanche 26 janvier) au STAPLES Center de Los Angeles. À la mode des Grammy Awards, les performances des artistes nommés en soirée ont varié, allant de pièces conceptuelles à couper le souffle à des ensembles acoustiques étonnamment réservés, avec un nuage de chagrin planant sur les débats après la mort choquante de Kobe Bryant plus tôt dans la journée. Découvrez tous les hommages, performances solo, interprétations de groupe et plus encore ci-dessous.

Lizzo

Lizzo, l’artiste la plus nominée de la soirée, a ouvert la cérémonie avec un mélange de chansons de ses débuts sur le label majeur, Cuz I Love You. Elle a dédié la performance à Bryant avant de se lancer dans la chanson-titre et son hit à succès “Truth Hurts”, avec une panne de flûte obligatoire.

"Tonight is for Kobe." @Lizzo kicks off the #Grammys with a tribute to Kobe Bryant https://t.co/norpH2WJuw pic.twitter.com/iPyBPLmrJ9 — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Alicia Keys et Boyz II Men

“Nous n’aurions jamais imaginé dans un million d’années que nous devions commencer la série comme ça”, a déclaré l’animatrice Alicia Keys lors de son monologue d’ouverture, évoquant la mort prématurée de Bryant. Elle a parlé du sentiment d’angoisse dans la pièce avant de chanter un hommage à la mémoire de la star du basket avec une interprétation de «Il est si difficile de dire au revoir à hier» de Boyz II Men, qui l’a rejoint sur scène pour un moment sincère.

Gwen Stefani et Blake Shelton

Gwen Stefani et Blake Shelton ont amené «Nobody But You», leur single en duo récemment sorti, sur la scène des Grammys. Le couple réel s’est sérénadé alors que Shelton jouait sur une guitare acoustique.

Jonas Brothers

Après une introduction de Billy Porter, Jonas Brothers a joué ses nouveaux singles “Five More Minutes” et “What a Man Gotta Do”. Vêtu de costumes accentués d’or, le trio s’est produit aux côtés d’une troupe de danseurs swing et devant un géant, escalier éclairé.

Tyler, le créateur avec Charlie Wilson et Boyz II Men

Tyler, le créateur, qui a décroché sa première victoire aux Grammy Awards, est monté sur scène pour des interprétations enflammées de “EARFQUAKE” et “NEW MAGIC WAND”, de IGOR 2019. Il a été rejoint par Charlie Wilson et Boyz II Men, ainsi qu’une troupe d’hommes portant le costume IGOR de Tyler, qui a pris d’assaut la scène avant qu’elle n’éclate en flammes CGI.

Brindilles Usher, Sheila E. et FKA

Pour honorer le Purple One, Usher et Sheila E. ont interprété un mélange de tubes, dont «Little Red Corvette», «When Doves Cry» et «Kiss». Dans un mouvement perplexe des Grammys, FKA twigs était également sur scène, bien qu’elle ne chante pas. Au lieu de cela, elle a fait une routine de danse à la fois sur un poteau et aux côtés d’autres danseurs. «Bien sûr, je voulais chanter aux grammys», a-t-elle tweeté plus tard dans la nuit. “On ne m’a pas demandé cette fois mais j’espère à l’avenir. néanmoins quel honneur. félicitations à tous les gagnants x. ”

FKA Twigs makes an incredible entrance to join Usher for the #GRAMMY's tribute to Prince pic.twitter.com/zRfkMKSBYR — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

Camila Cabello

Camila Cabello a chanté «First Man» de son dernier album Romance. Dédiée à son père, la chanson était accompagnée d’images de Cabello et de son père sur un fond avant de descendre de la scène pour chanter directement avec lui, assis dans le public.

Ariana Grande

Ariana Grande, qui s’est abstenue de se produire aux Grammys de l’année dernière après une dispute avec les producteurs, a repris la scène cette année avec un mélange de chansons de remerciement, la prochaine. En passant de «imaginer» à «7 anneaux» à la chanson-titre de l’album, Grande a donné vie au joli décor rose de sa vidéo «7 anneaux» sur la scène principale.

Tanya Tucker et Brandi Carlile

La titane country Tanya Tucker, qui a remporté ses premiers Grammys plus tôt dans la soirée, pour le meilleur album country et la meilleure chanson country, a interprété une version dépouillée de sa chanson “Bring My Flowers Now”. Elle était accompagnée au piano par Brandi Carlile, faisant pour une vitrine poignante de deux auteurs-compositeurs-interprètes en pleine forme.

Billie Eilish

Billie Eilish, qui a balayé les quatre catégories majeures des Grammys, a livré une prestation modérée de sa ballade “lorsque la fête est finie”. Son frère et producteur FINNEAS l’a rejoint sur les touches et la voix d’accompagnement.

Billie Eilish is accompanied by her brother and an entire choir for a haunting #GRAMMYs performance of "When the Party's Over" pic.twitter.com/PVBm6gPVFP — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

Aerosmith et Run-D.M.C.

Aerosmith, récipiendaire du prix MusiCares de la personne de l’année, a interprété un medley couvrant toute sa carrière, dont “Livin’ on the Edge “et leur tube croisé” Walk This Way “avec Run-D.M.C., Qui les a rejoints sur scène pour l’occasion. Plus tard dans la performance, Run-D.M.C. a brandi le maillot des Lakers de Kobe Bryant en hommage.

Lil Nas X avec BTS, Diplo, Mason Ramsey, Billy Ray Cyrus et Nas

L’année de percée de Lil Nas X a bouclé la boucle avec sa performance des Grammys du hit à succès “Old Town Road”, dans laquelle il a recruté des artistes qui sont apparus sur les différents remixes de la chanson pour un ensemble à couper le souffle. Il a été rejoint sur scène par Diplo, tous les membres du BTS, le yodeler Mason Ramsey et Billy Ray Cyrus. De plus, dans une apparence surprise, Nas s’est présenté pour un remix de “Rodeo” de 7.

Demi Lovato

Dans sa première performance live majeure depuis son hospitalisation en 2018 pour une surdose de drogue, Demi Lovato est revenue sur scène avec un aplomb déchirant. Elle a été présentée par Greta Gerwig et a interprété une nouvelle ballade puissante, «Anyone», qui aurait été écrite et enregistrée quatre jours avant l’overdose.

Demi Lovato gives an emotional and awe-inspiring #GRAMMYs performance pic.twitter.com/VzePLYOMZJ — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

Nipsey Hussle Tribute avec YG, Meek Mill, John Legend, DJ Khaled et Roddy Ricch

L’ombre du regretté rappeur Nipsey Hussle a également dominé les Grammys, surtout après avoir remporté à titre posthume le prix de la meilleure performance de rap plus tôt dans la nuit. La performance hommage a réuni DJ Khaled, YG, Meek Mill, John Legend et Roddy Ricch pour honorer l’héritage de Nipsey. Pendant la performance, les artistes ont également rendu hommage à Bryant, avec ses images et celles de Nipsey projetées sur la scène des Grammys.

John Legend, DJ Khaled and more end their Nipsey Hussle #GRAMMYs tribute with an image of Kobe Bryant next to Nip pic.twitter.com/0l4STVoRcY — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

Rosalía

La star espagnole Rosalía, qui a remporté le prix du meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif plus tôt dans la nuit, a apporté son hybride flamenco-pop au grand public avec des performances énergiques du nouveau single “Juro Que” et “MALAMENTE (Cap .1: Augurio). »Elle était accompagnée de danseurs et de guitaristes de flamenco, offrant un avant-goût appétissant de ses spectacles live à couper le souffle.

Spain's own Rosalía shows how it's done with a dance break during her #GRAMMYs performance pic.twitter.com/egLlCIWHjM — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

Alicia Keys et Brittany Howard

Alors que la nuit commençait à se terminer vers les catégories finales, Alicia Keys est revenue sur la scène avec nul autre que la chanteuse d’Alabama Shakes Brittany Howard. Howard, dont la chanson «History Repeats» a été nominée pour la meilleure chanson rock et la meilleure performance rock, accompagnée à la guitare pendant que Keys interprétait son nouveau single «Underdog».

SA.

Le H.E.R. préféré des Grammys en plein essor interprétée pour la deuxième année consécutive, cette fois avec une toute nouvelle chanson, «Parfois». Elle l’a jouée sur un piano à queue, ainsi qu’une guitare électrique, donnant un tour de force pour ses divers talents musicaux.

Important reminder that H.E.R. can really wail #GRAMMYs pic.twitter.com/uQ0O0JZ5uM — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

Bonnie Raitt

Bonnie Raitt, icône du blues, du country et du folk, a rendu hommage à John Prine, qui était assis à côté. Elle a interprété sa chanson «Angel From Montgomery», qu’elle a transformée en tube en l’enregistrant elle-même en 1974.

Bonnie Raitt sings for John Prine at the Grammys. pic.twitter.com/KPnVsZhE0N — Tim Shorrock (@TimothyS) January 27, 2020

Gary Clark Jr. et les racines

Gary Clark Jr. a remporté trois Grammy Awards dans la catégorie Rock la nuit dernière et a couronné la réussite avec une performance enflammée de son brûleur de grange anti-racisme «This Land». Il a été rejoint sur scène par les Roots.

«Je chante le corps électrique» Hommage à Ken Ehrlich

Pour la représentation finale de la soirée, un who’s who d’artistes est apparu sur scène pour honorer le producteur des Grammys Kenneth Ehrlich, dont le mandat a pris fin avec le programme de cette année. Camila Cabello, Cyndi Lauper, Ben Platt, Misty Copeland et bien d’autres se sont réunis pour chanter et danser sur «I Sing the Body Electric», de la bande originale du film Fame de 1980.

.