Grammys 2020: Tyler, le créateur remporte le meilleur album de rap, son premier Grammy

Tyler, le créateur a remporté le prix du meilleur album de rap ce soir aux Grammy Awards 2020. Son record 2019 IGOR a battu les LP de Meek Mill (Championnats), 21 Savage (je suis> j’étais), YBN Cordae (The Lost Boy) et J. Cole’s Dreamville (Revenge of The Dreamers III).

Il s’agit de la première victoire aux Grammy Awards de Tyler et de sa troisième nomination. Tyler a été précédemment nominé pour le meilleur album de rap pour Flower Boy et l’album de l’année 2017 pour ses contributions à Frank Ocean’s Channel Orange.

La mère de Tyler et ami / collaborateur de longue date Jasper Dolphin l’a rejoint sur scène pour son discours. “Vous avez fait un excellent travail pour élever ce gars”, a-t-il dit à sa mère. Son discours et sa victoire ont suivi son incroyable performance de “EARFQUAKE” et “NEW MAGIC WAND”.

Après la victoire de Tyler, Ben Sisario a tweeté une transcription de la réponse de Tyler à un journaliste de Rolling Stone. Interrogé sur la controverse sur le vote aux Grammy, Tyler aurait déclaré: «J’y suis à moitié et demi. D’un côté, je suis très reconnaissant que ce que j’ai fait puisse être reconnu dans un monde comme celui-ci. Mais aussi – ça craint que chaque fois que nous – et je veux dire les gars qui admirent – nous faisons tout ce qui est pliant au genre ou quoi que ce soit – ils le mettent dans une catégorie rap ou urbaine. “Retrouvez ses remarques complètes ci-dessous.

