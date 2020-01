Grammys nie les allégations de corruption dans les élections: «aucune exception»

Deborah Dugan – l’ancienne présidente et chef de la direction des Grammys qui a été mise en congé administratif suite à une allégation d’inconduite de la part de l’ancienne assistante de son prédécesseur, Neil Portnow – a récemment déposé une plainte détaillant ses propres allégations de harcèlement sexuel, de corruption et de discrimination raciale au sein de la Académie de l’enregistrement.

La plainte décrivait ce que Dugan considérait comme un processus de nomination corrompu pour les Grammy Awards, un processus dans lequel un artiste qui «était initialement classé 18 sur 20 dans la catégorie« Chanson de l’année »de 2019» a finalement été nominé la même année après avoir été autorisé à siéger au comité des candidatures. Il a également déclaré que cet artiste était représenté par un membre du conseil d’administration de la Recording Academy.

Maintenant, la Recording Academy a répondu concernant le processus de nomination aux Grammy Awards, niant les allégations de corruption de Dugan. «Les allégations fallacieuses selon lesquelles des membres ou des comités utilisent notre processus pour faire avancer des candidatures pour des artistes avec lesquels ils ont des relations sont catégoriquement fausses, trompeuses et erronées», a écrit le directeur des récompenses, Bill Freimuth, dans une déclaration envoyée à Pitchfork. “Ce processus est strictement appliqué avec toutes les personnes impliquées et n’a aucune exception.”

La déclaration complète se lit comme suit:

C’est le but de la Recording Academy d’assurer les GRAMMY Awards

processus est mené de manière équitable et éthique et que les membres votants

faire leurs choix en se basant uniquement sur l’excellence artistique et

mérites techniques des enregistrements éligibles.

Allégations fallacieuses prétendant que des membres ou des comités utilisent notre processus pour

faire avancer les nominations pour les artistes avec lesquels ils ont des relations sont

catégoriquement faux, trompeur et faux. Ce processus est strictement

appliqué avec toutes les personnes impliquées et n’a pas d’exceptions.

Les comités d’examen des candidatures sont composés d’un groupe diversifié de

créateurs de musique actuels et pertinents possédant un haut niveau d’expertise

leurs genres respectifs. Ces membres du comité votent tous

Membres. Les comités sont constitués par le président en consultation avec le

Président / chef de la direction et chef des récompenses en utilisant les noms soumis par tous

Chapitres de l’Académie. Beaucoup sont fiduciaires. Ils sont choisis des semaines avant le

La liste des entrées du 1er tour est créée de sorte que l’on ignore si l’un des

les membres approuvés auront été impliqués dans une candidature potentielle.

Parce que ces membres du comité sont au sommet de leur art, et

de nombreux membres travaillent avec plusieurs artistes, il n’est pas rare que certains

des personnes dans chaque pièce se retrouveront avec des nominations du premier

rond.

Des règles strictes sont en place pour résoudre tout conflit

l’intérêt. Si un membre du comité se qualifie pour une GRAMMY, il est

doivent quitter la salle pour toute la séance d’écoute et sont

PAS autorisé à voter dans cette catégorie. Les membres du comité ne savent pas

le classement de toute inscription et le vote se font au scrutin secret. le

les comités ne sont pas confidentiels, mais les noms des membres du comité sont

pour la raison évidente d’empêcher le lobbying de tiers,

protégeant ainsi davantage l’intégrité du processus de vote.

Tout ce qui concerne les processus de nomination et de vote est mis en place

avec l’intention de protéger l’intégrité des récompenses afin

pour reconnaître et célébrer l’excellence des artistes.

Nous restons pleinement attachés à l’intégrité, à la transparence et

robustesse des prix et attendons avec impatience

célébrer les artistes qui les méritent. Nous sommes profondément

conscient que de nombreux artistes ont travaillé toute leur vie pour ce moment à

la plus grande soirée de la musique et ce sont eux sur lesquels nous voulons nous concentrer

célébrer ce week-end.

À la suite de la plainte, la Recording Academy a publié une déclaration pour affirmer que Dugan n’avait pas soulevé les «graves allégations» contenues dans sa plainte jusqu’à ce que des poursuites judiciaires aient été engagées contre elle. À son tour, l’équipe de Dugan a nié cette accusation. Plus tôt dans la journée, elle est allée sur Good Morning America * et * CBS This Morning pour discuter de la plainte et de ses allégations contre l’Académie.

Aujourd’hui, le groupe de travail de la Recording Academy sur la diversité et l’inclusion a publié une déclaration exprimant son «choc et sa consternation» face aux allégations décrites dans la plainte de Dugan. Le groupe a exhorté la Recording Academy à prendre des mesures concrètes pour suivre toutes les recommandations de son rapport publié en décembre. Le Groupe de travail se réunira de nouveau dans 90 jours “et espère entendre les progrès de l’Académie d’ici là”.

Cet article a été initialement publié le 23 janvier à 17 h 14. Est. Dernière mise à jour le 23 janvier à 21h03. Est.

.