Grammys nomme la première directrice de la diversité et de l’inclusion, Valeisha Butterfield Jones

L’Académie de l’enregistrement a annoncé que Valeisha Butterfield Jones a été nommée la toute première directrice de la diversité et de l’inclusion des Grammys. “Nous sommes ravis d’accueillir Valeisha Butterfield Jones dans la famille Recording Academy”, a déclaré le président-directeur général par intérim Harvey Mason Jr. dans un communiqué. «Valeisha a été une force motrice du changement systémique et de l’amélioration de l’égalité des chances pour les groupes sous-représentés dans le divertissement, la technologie et la politique. Je suis ravi de travailler avec elle pour continuer à faire évoluer la Recording Academy en tant qu’organisation qui représente notre communauté musicale et un endroit où toutes les voix sont accueillies, soutenues et encouragées. Nous avons la chance d’avoir le leadership de Valeisha dans ce domaine crucial. » Retrouvez l’annonce complète ici.

Butterfield Jones a précédemment travaillé chez Google en tant que responsable mondial de l’inclusion de l’entreprise. Elle est également co-fondatrice du Women in Entertainment Empowerment Network (WEEN). Son embauche à la Recording Academy suit une recommandation du groupe de travail sur la diversité et l’inclusion de la Recording Academy, qui a été faite en décembre 2019. Parmi ses fonctions au sein de l’organisation, elle a pour mission de «concevoir, construire et mettre en œuvre des programmes de classe mondiale et des normes de l’industrie axées sur l’inclusion. , l’appartenance et la représentation des communautés et créateurs sous-représentés. »

En mars, l’ancienne présidente-directrice générale Deborah Dugan a été licenciée de la Recording Academy après avoir été mise en congé administratif de l’organisation en janvier. Alors que l’Académie a déclaré que son licenciement était dû à des allégations de «mauvaise conduite», Dugan a allégué qu’elle avait été licenciée en représailles à ses efforts pour réformer ce qu’elle appelait une «institution corrompue».

