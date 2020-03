Grand Ole Opry reporte ses concerts en raison du coronavirus

Le Grand Ole Opry a annoncé aujourd’hui (13 mars) qu’il suspendrait les performances impliquant un public en direct jusqu’au 4 avril «dans un effort pour maintenir la santé et la sécurité dans le cadre des préoccupations actuelles du COVID-19». L’institution de Nashville, dans le Tennessee, a publié une déclaration sur son site Web indiquant que «la première priorité d’Opry a toujours été la sécurité de nos employés, invités et artistes qui ont joué un rôle clé dans le maintien du spectacle qui a rendu la musique country célèbre sur les ondes chaque semaine pendant plus de 94 ans. ” Retrouvez l’annonce complète de l’Opry ci-dessous.

L’Opry est l’un des nombreux sites touchés par la pandémie de coronavirus en cours. Trouvez ici la liste des tournées, concerts, festivals et autres événements culturels de Pitchfork qui ont dû annuler ou reporter en raison de COVID-19.

Le Grand Ole Opry se tient par la devise du cercle ne peut pas être brisé. Tout au long de l’histoire d’Opry, divers événements ont amené la direction d’Opry à prendre des décisions difficiles sur la manière de modifier le format de l’émission. Dans un effort pour maintenir la santé et la sécurité dans les préoccupations actuelles de COVID-19, le Grand Ole Opry, l’émission de radio la plus ancienne du monde, mettra en pause des spectacles qui incluent un public en direct et des tournées jusqu’au 4 avril. La première priorité de l’Opry a toujours été la la sécurité de nos employés, invités et artistes qui ont joué un rôle clé dans le maintien du spectacle qui a rendu la musique country célèbre à l’antenne chaque semaine depuis plus de 94 ans.

Pendant cette période, le Saturday Night Grand Ole Opry Show reprendra son format d’origine en tant que diffusion radio en direct sans public. Les fans du monde entier peuvent toujours écouter les émissions du samedi soir sur opry.com et wsmonline.com, les applications mobiles Opry et WSM, et sa maison phare, 650 AM WSM.

Les clients avec des billets pour des représentations jusqu’au 4 avril 2020 peuvent contacter le service client de Grand Ole Opry sur opry.com/contact pour obtenir des informations sur la nouvelle réservation.

.