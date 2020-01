Grateful Dead Publishing Company signe avec Warner Chappell

Warner Chappell Music a annoncé la conclusion d’un accord d’édition mondial avec Ice Nine, la société d’édition de Grateful Dead.

Il est intéressant de noter que le nom Ice Nine vient d’une arme de destruction massive qui a fait des ravages dans le roman classique Cat’s Cradle de Kurt Vonnegut.

L’accord entre Ice Nine et Warner Chappell couvre l’ensemble du catalogue du groupe. Cela comprend près de 200 chansons au cours des trois décennies au cours desquelles elles ont existé.

En 1966, Warner Bros. Records signe pour la première fois le Grateful Dead. Dans les années qui ont suivi, le groupe a sorti 13 albums studio. Bien qu’ils soient plus connus pour leurs performances live, qui totalisaient plus de 2 300. À partir de ces performances, ils ont sorti 10 albums live ainsi qu’une série de 130 sorties d’archives.

Plus de 60 chansons du groupe ont été composées en partie par Robert Hunter, décédé l’automne dernier.

Guy Moot, qui est le coprésident de la musique et le PDG de Warner Chappell, et Carianne Marshall, qui est leur coprésident et le COO, ont publié une déclaration conjointe en même temps que l’annonce.

Ils ont dit: «L’héritage des Grateful Dead est sans précédent dans l’histoire de la musique et de la culture américaines. Leurs chansons, qui ont commencé comme des pierres de touche révolutionnaires pour une génération de fans de musique, sont maintenant entrées dans le canon musical moderne des classiques intemporels. Dans le même temps, leur musicalité pionnière a établi une nouvelle norme en matière de créativité musicale et d’improvisation, ouvrant la porte à de nouveaux sons et expériences. C’est un privilège rare et une confiance sacrée pour nous tous chez Warner Chappell que de représenter le catalogue Dead et de continuer à apporter leur musique à leur extraordinaire base de fans tout en les présentant à de nouvelles générations de followers. “

En 1994, les Grateful Dead ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, et ils ont reçu un Grammy Lifetime Achievement Award en 2007. Hunter et Jerry Garcia ont tous deux été intronisés au Songwriters Hall of Fame en 2015.