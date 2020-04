Grave Digger: ‘Thousand Tears’ Video Feat. Noora Louhimo de Battle Beast

Cette année marque 40 ans de l’un des groupes les plus influents et pionniers de la scène heavy metal allemande. Le 29 mai verra des titans métalliques FOSSOYEUR sortir leur 20e album studio via Napalm Records, et leur 40e anniversaire de groupe sera célébré de la manière la plus glorieuse. Avec leur tout nouvel album, “Champs de sang”, le groupe autour du chanteur charismatique Chris Boltendahl poursuit son histoire emblématique des Highlands écossais.

Aujourd’hui, FOSSOYEUR présente un temps fort très spécial et le deuxième single de l’album. La nouvelle piste “Mille larmes” dispose de la voix incomparable de Noora Louhimo de BATAILLE DE BATAILLE, affinant la ballade métal la plus touchante de l’année en duo avec Boltendahl. Un moment inoubliable de FOSSOYEURvient de “Champs de sang”, le morceau invite l’auditeur dans un rêve mélancolique, adouci par un mélange vocal de grande classe et un arrangement instrumental exceptionnel.

Dit Boltendahl: “Avec «Mille larmes», nous rendons hommage à l’inoubliable Reine d’Écosse, Mary Stuart… Noora de BATAILLE DE BATAILLE donne Queen Mary une atmosphère incroyable, chaleureuse et fragile à travers sa voix qui à la fin de la chanson se transforme en pure colère et désespoir. Nous n’aurions pas pu trouver une meilleure voix pour cette chanson. Nous sommes fiers de vous présenter «Mille larmes» avec Noora Louhimo. L’une des meilleures ballades FOSSOYEUR n’a jamais écrit, peut-être le meilleur de toute notre carrière. “

Noora ajoute: “C’est un honneur de faire une collaboration avec le légendaire FOSSOYEUR et je suis très intrigué par les chansons sur le thème écossais qu’ils ont faites. Maintenant, je ferai également partie de leur chanson historique «Mille larmes» comme la voix de Queen Mary. J’espère que tous les auditeurs peuvent entendre les grandes émotions et avoir un petit aperçu de son histoire en tant que l’une des femmes les plus puissantes de son temps. “

“Champs de sang” liste des pistes:

01. Le voyage du Clansman



02. Tout pour le Royaume



03. Lions de la mer



04. Liberté



05. Le cœur de l’Écosse



06. Mille larmes



07. Union de la couronne



08. Mon combat final



09. Rassemblement des clans



dix. Barbare



11. Champs de sang



12. Requiem pour les morts

FOSSOYEUR est:

Chris Boltendahl – Chant



Axel Ritt – Guitare



Jens Becker – Basse



Marcus Kniep – Tambours



