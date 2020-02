Great White To Reissue Long Out Of Print Live Album ‘Stage’ On Cd And Vinyl

Acte de hard rock multi-platine GRAND BLANC, connu pour ses singles à succès “Une fois mordu, deux fois timide”, “Rock Me” et “Sauvez votre amour”, rééditera un double album live tueur sorti initialement en 1995. L’album capture les temps forts de deux spectacles en Californie du Sud, l’un au House Of Blues disparu mais non oublié de Los Angeles 1994 et l’autre au Celebrity Theatre d’Anaheim 1994 Les deux émissions ont été enregistrées par des professionnels pour une qualité sonore absolument exceptionnelle.

Chanteur Jack Russell revient sur les concerts en disant: “Ce sont deux des meilleurs concerts que le groupe ait jamais enregistrés. Ils nous ont définitivement capturés en tirant sur les 8! Le groupe a toujours été un groupe exceptionnel en direct et cet album a vraiment capturé le cœur de ce que GRAND BLANC était tout. C’est rare quand vous avez un spectacle où vous êtes fier de chaque instant – ce sont deux concerts dont je peux dire honnêtement! “

Pour cette réédition 2020, Alan Niven, gestionnaire de longue date pour GUNS N ‘ROSES aussi bien que GRAND BLANC, a accordé des droits exclusifs à Musique Deadline, l’empreinte métal du géant indépendant de Los Angeles Cléopâtre Records. Niven proclame: “GRAND BLANC a produit un catalogue de chansons dont l’ampleur était inégalée par leurs contemporains. ‘Étape’ indique à la fois cela et à quel point ils étaient bons en direct. Il n’y a pas d’overdubs post-show sur cet enregistrement. Au fil du temps, il a prouvé qu’il est ce qu’il est et que cela ne va pas beaucoup mieux. “

Le label sortira un ensemble 2CD de “Étape” emballé dans une pochette spéciale mini-LP que les fans et les collectionneurs adoreront. De plus, la sortie a été pressée sur du vinyle pour la toute première fois dans une double pochette gatefold LP avec du vinyle blanc. Maintenant, ce document en direct épique peut être apprécié par les amateurs de platines partout.

“Étape” sera disponible sur tous les formats à partir du 21 février, et sera suivi plus tard cette année par un album acoustique très spécial de LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL appelé “Octets acoustiques une fois mordus”, à venir le 1er mai.

Disque 1: House Of Blues – Los Angeles, CA, 1994

01. S’entraîner vers nulle part



02. Naviguer



03. Maison d’Amour Brisé



04. Peut-être un jour



05. Place du Congo



06. Emporté par le vent



07. Afterglow

Disque 2: Le Celebrity Theatre – Anaheim, CA, 1993

01. Face The Day



02. Old Rose Motel



03. Bébé je vais te quitter



04. Rock Me



05. Je ne peux pas le secouer



06. Une fois mordu deux fois timide



07. L’amour est un mensonge

Pour acheter, rendez-vous à cet endroit.

